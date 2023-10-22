قوات سوريا الديمقراطية تنفذ عملية أمنية وتعتقل أحد عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” في تل حميس بريف الحسكة

محافظة الحسكة: نفذت قوات سوريا الديمقراطية أمس عملية أمنية استهدفت أحد عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” في بلدة تل حميس بريف الحسكة، حيث داهمت مكان تواجده بعد محاصرته وألقت القبض عليه، وعثر بحوزته على كمية من المواد المعدة للتفجير وأسلحة وذخائر حيث كان يخطط لشن هجمات في المنطقة.

وفي 17 تشرين الأول الجاري، نفذت قوات سوريا الديمقراطية، وبحماية جوية من قبل طيران حربي لـ “التحالف الدولي”، عملية أمنية ضد خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، في حي الشبكة بمدينة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، واعتقلت شخصين بتهمة التعامل مع “التنظيم”، حيث جرى اقتيادهما إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيرهما.

وتشهد مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية عمليات أمنية مكثفة، وبدعم من قوات “التحالف الدولي”، لملاحقة فلول تنظيم “الدولة الإسلامية” ولاسيما في مناطق شرق الفرات.