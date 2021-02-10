قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بمروحيات التحالف الدولي تداهم منزل عنصر سابق في تنظيم “الدولة الإسلامية” شرقي دير الزور دون أن تتمكن من اعتقاله

قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بمروحيات التحالف الدولي تداهم منزل عنصر سابق في تنظيم “الدولة الإسلامية” شرقي دير الزور دون أن تتمكن من اعتقاله

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، بأن قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بمروحيات التحالف الدولي، داهمت منزل عنصر سابق في تنظيم “الدولة الإسلامية” بهدف اعتقاله، من قرية الرز في ريف دير الزور الشرقي، دون أن تتمكن من اعتقاله لعدم تواجده في منزله.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى أن وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية مدعومة بحوامات لـ”التحالف الدولي”، داهمت عدة منازل في قرية تل مانخ بريف الشدادي التابعة لمحافظة الحسكة، واعتقلت قياديين اثنين من تنظيم “الدولة الإسلامية”، مسؤولين عن تنقل عناصر التنظيم بين سورية والعراق، واقتادهما عناصر مكافحة الإرهاب إلى المراكز الأمنية في المنطقة.