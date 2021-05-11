قوات عسكرية تابعة لـ”قسد” تعتقل 7 مواطنين في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: اعتقلت قوى الأمن الداخلي رفقة عناصر عسكرية في “قسد”، 7 مواطنين مدنيين في بلدة الشحيل بريف دير الزور، وذلك بعد مداهمة البلدة ليلة أمس، حيث اقتادتهم إلى مراكزها الأمنية في المنطقة، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري فإن المواطنين مدنيين لم ينتموا لتنظيم “الدولة الإسلامية”.

وتواصل قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بقوات من التحالف الدولي والطيران، حملتها الأمنية ضد مناطق ينتشر بها مسلحو تنظيم “الدولة الإسلامية” لليوم الثالث على التوالي، حيث أطلقت قوات التحالف الدولي خلال ساعات الليل الفائت عددا من الصواريخ استهدفت مواقع في منطقة وادي العجيج والمخابئ وطرق التهريب التي كان يستخدمها التنظيم، تزامن ذلك مع استمرار الطائرات الحربية والمروحية تحليقها في أجواء المنطقة، لرصد تحركات عناصر التنظيم تزامنًا مع الحملة الأمنية.