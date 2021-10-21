قوات “مجلس دير الزور العسكري” والأهالي يمنعون رتلًا روسيًا من الدخول إلى مناطقهم في ريف دير الزور الغربي

قوات “مجلس دير الزور العسكري” والأهالي يمنعون رتلًا روسيًا من الدخول إلى مناطقهم في ريف دير الزور الغربي

محافظة دير الزور: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، تجمع لعشرات الشبان في قرية الجنينة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور الغربي، وإشعال الإطارات بعد إزالة السواتر الترابية من قِبل الروس وقوات سوريا الديمقراطية بهدف تمرير دورياتهم من المنطقة، لتقوم قوات مجلس “دير الزور العسكري” بجلب تعزيزات عسكرية إلى المنطقة ومنع الروس من دخول مناطقهم، حيث تتوسط قوات سوريا الديمقراطية لدى “مجلس دير الزور” العسكري بالسماح للدوريات الروسية بالعبور، الأمر الذي قوبل بالرفض من قِبل الأهالي وقوات “مجلس دير الزور” التي استنفرت قواتها في المنطقة، تزامنًا مع بدء تجمهر العشرات من أهالي قرية الحصان الرافضين لمرور الدوريات الروسية، وتتجمع القوات الروسية في قرية الحسينية الخاضعة لسيطرة النظام والفاصلة بين مناطق نفوذ النظام وقسد بريف دير الزور الغربي.

عدسة المرصد السوري قوات “مجلس دير الزور العسكري” والأهالي يمنعون رتلًا روسيًا من الدخول إلى مناطقهم غربي دير الزور

https://www.facebook.com/watch/?v=257372412994084

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