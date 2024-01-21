قوات مجلس منبج العسكري تتسلل لمنطقة “درع الفرات” وتقتل وتصيب عناصر من “الجيش الوطني”

محافظة حلب: اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين فصائل “الجيش الوطني” بمنطقة “درع الفرات” من جهة، وقوات مجلس منبج العسكري من جهة أخرى، إثر عملية تسلل نفذتها قوات الأخيرة من جهة أم جلود بريف منبج، مما أدى لمقتل عنصر في “السلطان مراد” الموالي لتركيا وإصابة آخرين، ولازالت الاشتباكات على أشدها في تلك المنطقة.

وأشار المرصد السوري اليوم إلى أن 3 عناصر يتبعون لفصيل “السلطان مراد” أصيبوا في استهداف مدفعي نفذته قوات مجلس منبج العسكري صباح اليوم، استهدف حاجز عسكري في قرية الشيخ ناصر بريف جرابلس شرقي حلب، ضمن منطقة “درع الفرات”، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وسط استنفار عسكري من قبل العناصر.