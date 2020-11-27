قوات مجلس منبج العسكري والفصائل الموالية لتركيا يتبادلان القصف المدفعي على محاور ريف حلب الشرقي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً متبادلاً بقذائف المدفعية، بين قوات مجلس منبج العسكري من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محور قرية التوخار والعريمة بريف حلب الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، ومجلس الباب العسكري التابع لـ”قسد” من جهة أخرى، تزامناً مع تسلل مجموعات للأخيرة على مواقع الفصائل الموالية لتركيا، على محور توخار كبير جنوبي جرابلس.