قوات مكافحة المخدرات تعتقل 10 أشخاص من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة في منطقتين مختلفين ضمن مناطق “الإدارة الذاتية”

اعتقلت قوات مكافحة المخدرات التابعة لقوى الأمن الداخلي “الأسايش” في عملية أمنية نفذتها اليوم، أحد مروجي مخدرات في مدينة الطبقة بريف الرقة، بعد قدومه من مناطق سيطرة قوات النظام، حيث عثر بحوزته على كمية من الحبوب المخدرة، وجرى اقتياده إلى جهة أمنية لدى “الأسايش” في المنطقة دون معرفة مصيره.

واعتقلت القوات أيضا 9 أشخاص من مروجي ومتعاطي مواد مخدرة في مدينة القامشلي بريف الحسكة، حيث عثر بحوزتهم على مواد مخدرة، وجرى اقتيادهم إلى مركز أمني.

وتعمل قوات النظام عبر مروجي مخدرات على إغراق مناطق “الإدارة الذاتية” بالمواد المخدرة، لنشر الفوضى وزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 5 شباط الجاري، بأن قوات مكافحة المخدرات التابعة لقوى الأمن الداخلي “الأسايش” ألقت القبض على 3 أشخاص من تجار ومروجي المواد المخدرة في مدينة منبج شرق حلب، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد”.