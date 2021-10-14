قوات موالية لإيران تهدد بالرد على ضربة إسرائيلية في تدمر السورية

قالت قوات مدعومة من إيران في سوريا اليوم الخميس، إنها سترد بقوة على ضربة إسرائيلية في منطقة تدمر السورية في محافظة حمص مساء أمس الأربعاء، والثانية في أسبوع واحد.

وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان إن جنديا سوريا قُتل وأُصيب ثلاثة آخرون في الهجوم الإسرائيلي مساء أمس.

وقال بيان لما يسمى “غرفة عمليات حلفاء سوريا” المدعومين من إيران، إن الرد على الضربة سيكون “قاسياً جداً”، مضيفا أن الخسائر كانت ستكون أكبر بكثير لولا الانتشار الجيد لقواتها في المنطقة الصحراوية.

وقال البيان دون تفاصيل: “نتيجة لهذا الاعتداء سقط عدد من الشهداء والجرحى من الإخوة المجاهدين”.

وأضاف البيان الذي نشرته وسائل إعلام موالية لإيران وتحققت رويترز من صحته “اتخذنا قراراً بالرد على هذا الاعتداء انتقاماً لأرواح الشهداء ودماء الجرحى”.

المصدر: 24

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