قوة أمنية تابعة لـ “هيئة تحرير الشام” تعتقل ناشط إعلامي من مخيم في منطقة حدودية مع لواء اسكندرون شمالي إدلب

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوة أمنية تابعة لـ “هيئة تحرير الشام” اعتقلت ناشطًا إعلاميًا، من مخيم “الأناضول” الواقع في منطقة كفرلوسين الحدودية مع لواء اسكندرون، شمالي إدلب، دون معرفة أسباب الاعتقال، وينحدر الناشط من بلدة كفرنبودة بريف حماة الشمالي.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، نشر صباح اليوم الاثنين، بأن القوى الأمنية التابعة لهيئة “تحرير الشام” اعتقلت 6 جهاديين، بعد مداهمة منازلهم في كل من مدينة إدلب ومناطق القنية والحمامة و اليعقوبية في ريف جسر الشغور غربي إدلب، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن عملية الاعتقال جرت مساء الأمس الأحد، ومن بينهم جهاديين من جنسيات غير سورية، جلهم يعملون ضمن تنظيم “حراس الدين” المتهم بولائه لتنظيم “القاعدة”، يأتي ذلك في إطار محاولة زعيم “هيئة تحرير الشام” الترويج لنفسه بمحاربة الإرهاب ضمن مناطق سيطرته.