قوة تابعة لـ”الأمن العسكري” تعتقل عددا من عناصر “الدفاع الوطني” في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي

قوة تابعة لـ”الأمن العسكري” تعتقل عددا من عناصر “الدفاع الوطني” في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوة عسكرية تابعة لـ”الأمن العسكري” اعتقلت 4 عناصر من قوات “الدفاع الوطني” التابعة للنظام، بمدينة الميادين ضمن الريف الشرقي لمحافظة دير الزور، دون معرفة أسباب ودوافع الاعتقال.

ونشر المرصد السوري في الـ 21 من ديسمبر/كانون الأول، أن عناصر تابعين للأمن العسكري داهموا منزل يتبع لأحد عناصر “الدفاع الوطني” بمدينة الميادين في ريف ديرالزور الشرقي، ليتبين أن المنزل كانت تجري فيه عمليات “دعارة” تحت إشراف وإدارة عنصر “الدفاع الوطني، حيث قام الأمن العسكري باعتقال جميع المتواجدين بداخل المنزل من رجال ونساء.

وكان المرصد السوري قد نشر في 14 ديسمبر/كانون الأول، أن تبادل لإطلاق نار وقع بين عناصر مخمورين من عناصر قوات “الدفاع الوطني” الموالية للنظام، وعناصر مخمورين من ميليشيا لواء “العباس” التابع لـ”لحرس الثوري” الإيراني الليلة الماضية، في مدينة الميادين بريف ديرالزور الشرقي.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الاشتباكات اندلعت أثناء حضور عناصر من قوات “الدفاع الوطني” ولواء “العباس” لحفل زفاف أحد عناصر “الدفاع الوطني” في مدينة الميادين، وبسبب إفراط العناصر في شرب الكحول، وقع تبادل لإطلاق النار فيما بينهم، مما تسبب بوقوع 3 جرحى من كلا الطرفين.