قوى الأمن الداخلي “الأسايش” تعتقل عنصرين من خلايا النظام في عملية مداهمة بريف دير الزور الغربي

محافظة دير الزور: نفذت قوى الأمن الداخلي “الأسايش” حملة مداهمة لمنطقتي صباح الخير وأبو خشب في ريف دير الزور الغربي، بحثاً عن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” وخلايا تابعة للنظام ومهربين إلى مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا، واعتقلت خلال حملة المداهمة عنصرين من الخلايا التابعة للنظام في المنطقة، حيث جرى اقتيادهما لأحد المراكز الأمنية.

وفي 18 شباط الجاري، اعتقلت قوى الأمن الداخلي “الأسايش” شخصا، في عملية مداهمة لمنزل في بلدة أبو خشب بريف دير الزور الغربي، بتهمة التعامل بالعملة المزورة، حيث عثر بحوزته خلال العملية على 3100 دولار أمريكي، وجرى اقتياده إلى مركز أمني دون معرفة مصيره.