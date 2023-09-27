قوى الأمن الداخلي “الأسايش” تعتقل 3 شبان بريف دير الزور الشرقي

محافظة ديرالزور: اعتقلت قوى الأمن الداخلي “الأسايش” 3 شبان في بلدة الحوائج بريف دير الزور الشرقي، بعد تفتيش جوالاتهم، ويأتي ذلك استمرار لإطار حملة تعزيز الأمن في المنطقة، حيث جرى اقتيادهم إلى أحد المراكز الأمنية، دون معرفة مصيرهم.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء أمس، إقدام عناصر قوات سوريا الديمقراطية على اعتقال سيدتين على أحد الحواجز العسكرية على دوار المدينة الصناعية أثناء عودتهن من مشفى بلدة الكسرة، كما جرى اعتقال شخصين آخرين من سكان بلدة العزبة، وذلك بعد تفتيش جوالاتهم والعثور على صور لأشخاص ينتمون لمجلس دير الزور العسكري، ويشار بأن النساء مهجرات من بلدة خشام ويقطن في بلدة العزبة في ريف دير الزور الشمالي.