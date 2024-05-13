قوى الأمن الداخلي “الأسايش” تعتقل أفراد مجموعة من “مهربي البشر” في ريف الحسكة

محافظة الحسكة: اعتقلت قوى الأمن الداخلي “الأسايش” في عملية مداهمة مجموعة من مهربين البشر ومرتكبي الجرائم ، في قرية سبع سكور بريف الحسكة، ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية، حيث جرى اقتيادهم إلى جهة أمنية، وصادرت كميات من الأسلحة وسيارتهم، بينما تمكن عدد من المهربين من الفرار إلى جهة مجهولة.

ووفقاً لنشطاء المرصد السوري، فإن المعتقلين هم من المتعاونين مع مهربين ضمن منطقة “نبع السلام”، يعملون على تهريب البشر من مناطق سيطرة “قسد” باتجاه منطقة “نبع السلام” مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، إلى اندلاع اشتباكات مسلحة بين عناصر بفصيل “أحرار الشرقية” الموالي لتركيا وفصيل “شهداء بدر”، بسبب خلاف على معدات عسكرية وطرق “تهريب البشر” حيث بدأت شرارة الاقتتال أثناء محاولة إدخال شاحنة محملة بمدنيين قادمة من منطقة التروازية تحاول عبور المنطقة، بالقرب من بلدة العالية جنوب مدينة رأس العين ضمن منطقة “نبع السلام” بالقرب من الساتر الترابي الفاصل مع مناطق سيطرة “قسد”، وسط حالة من التوتر والاستنفار والتحشيد العسكري في المنطقة.

الأمر أدى إلى مقتل 2 من فصيل “شهداء بدر” ، نتيجة اشتباكات مسلحة مع عناصر من فصيل “أحرار الشرقية” في مناطق “نبع السلام”