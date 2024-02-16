قوى الأمن الداخلي “الأسايش” تلقي القبض على عنصر من فرقة “الحمزات” في مدينة الرقة

محافظة الرقة: أعتقلت قوى الأمن الداخلي “الأسايش” عنصراً من فصيل فرقة “الحمزات” المنضوي ضمن صفوف “الجيش الوطني” في مدينة الرقة ضمن مناطق سيطرة “قسد”بعد ترحيله من قبل الشرطة العسكرية في مدينة تل أبيض بريف الرقة.

ووفقاً للمعلومات فإن العنصر ينحدر من بلدة الدانا بريف إدلب و قاتل في ليبيا كما عمل مترجماً لضباط أتراك هناك.

وأشار المرصد السوري في 8 شباط الجاري، إلى إن عناصر من قوى الأمن الداخلي “الأسايش” نفذ عمليتين منفصلتين في كل من الرقة ودير الزور، تمكنت من إلقاء القبض على 5 أفراد متهمين بالانتماء لـ”التنظيم”، حيث ألقت الوحدات الخاصة في قوى الأمن الداخلي على شخص متهم بالتعاون مع قوات النظام بالإضافة إلى ضبط عدد من الأسلحة الثقيلة غرب دير الزور.