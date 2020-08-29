قوى الأمن الداخلي تحبط محاولة تهريب 8 نساء ونحو 25 طفلا في “دويلة الهول” وتلقي القبض على متعاونين من عناصرها

تمكنت قوى الأمن الداخلي، أمس، من إفشال محاولة هروب 8 نساء سوريات بينهن اثنتان من جنسبة عراقية برفقة نحو 25 طفلا.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن قوى الأمن الداخلي إكتشفوا محاولة الهرب عند السور الرئيسي، بعد أن اعتقلوا عنصرين أحدهما من وحدات حماية الشعب والآخر من قوى الأمن الداخلي، كانا ينسقان مع النسوة لتسهيل عملية الهروب.

وتتكرر محاولات الهروب من مخيم الهول بشكل شبه يومي، حيث يتم إلقاء القبض على معظمهم، بينما يتمكن البعض من الهروب والوصول إلى مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا عبر شبكات التهريب.

وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 11 آب/أغسطس، أن “قوى الأمن الداخلي” في مخيم الهول بريف الحسكة الجنوبي الشرقي، إحبطوا عملية هروب جديدة لنساء روسيات من عوائل عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، حيث حاولت 4 نساء روسيات الهروب برفقة 4 من أطفالهن، وذلك بالاتفاق مع سائق صهريج مياه تابع لـ “الهلال الأحمر السوري” والذي يقوم بتعبئة المياه بشكل يومي لقسم “المهاجرات” ضمن مخيم الهول، ليتم اكتشافهم من قبل قوات “الأسايش”.

وكان المرصد السوري نشر في الثامن من الشهر الجاري، أن قوى الأمن الداخلي “الأسايش” تمكنت من إحباط محاولة فرار 5 نساء رفقة 7 من أطفالهن من حملة الجنسية الروسية من مخيم “الهول”، الذي يحوي عوائل عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” بريف الحسكة الجنوبي الشرقي شمال شرق سوريا، وألقي القبض عليهن أثناء محاولتهم عبور سور المخيم، حيثُ جرى اكتشافهم عبر كاميرات المراقبة.