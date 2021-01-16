قوى الأمن الداخلي تعثر على جثة لاجئ عراقي مفصول الرأس عن الجسد في دويلة “الهول” بريف الحسكة

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عثرت قوى الأمن الداخلي “الأسايش” على جثة لاجئ عراقي مفصول الرأس عن الجسد داخل أحد أقسام مخيم “الهول” بريف الحسكة الجنوبي الشرقي، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن اللاجئ العراقي تم العثور على رأس القتيل في مكان والجسد في مكان آخر، دون معرفة أسباب ودوافع القتل حتى اللحظة، في ظل استمرار عمليات القتل بشكل كبير والتي يقف خلفها في غالب الأحيان خلايا تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية”.

وكان المرصد السوري، قد نشر في 9 يناير/كانون الثاني، أن مسلحاً فجر قنبلة كانت بحوزته في القسم الثالث داخل مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي، وذلك أثناء مطاردته من قبل عناصر قوى الأمن الداخلي بعد أن قتل عنصر منها بمسدس مزود بكاتم صوت، وأصيب إثر الانفجار قائد الدورية بجروح خطيرة نقل إلى المشفى لتلقي العلاج.

ويأتي ذلك، بعد مقتل رئيس “المجلس السوري”، وفي ظل الانفلات الأمني المتواصل ضمن مخيم “الهول” بريف الحسكة، وما يشهده من تصاعد في عمليات الاغتيال.

وكانت مصادر المرصد السوري أفادت في ذات اليوم، بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على رئيس “المجلس السوري” ونجله في مخيم “الهول”، ما أدى إلى مقتل الأب وإصابة ابنه بجروح خطيرة، وذلك ضمن القسم الرابع من المخيم، حيث يعمل رئيس “المجلس السوري” على متابعة وتيسير أمور اللاجئين السوريين ضمن المخيم، وعقب عملية الاغتيال أقدمت قوى الأمن الداخلي “الأسايش” على تنفيذ عملية دهم وتفتيش ضمن القسم الثاني والثالث من مخيم “الهول” بحثاً عن القتلة.

وأفادت مصادر المرصد السوري، أمس، إلى أن قوى الأمن الداخلي “الأسايش” عثرت على جثة لاجئة من الجنسية العراقية، مقتولة بطلقتين في الرأس ضمن القسم الثاني من دويلة “الهول” في ريف الحسكة الشرقي.