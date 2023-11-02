قوى الأمن الداخلي تعتقل متهم بالعمل مع خلية تخريبية تابعة للنظام في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: اعتقلت القوى الأمنية مطلوب بتهمة الانتماء لمجموعة تخريبية تعمل لصالح قوات النظام، بعد مداهمة منزله قبل أيام في قرية الصعوة بريف دير الزور الغربي، وضبطت القوى الأمنية كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر وقنابل هجومية في منزله، كانت معدة لإمداد مجموعات تخريبية.

وأشار المرصد السوري، اليوم، إلى أن دورية من قوات سوريا الديمقراطية داهمت منازل في بلدة العزبة بريف ديرالزور الشمالي، لاعتقال عددا من المتهمين بـ”التشليح” والقتال ضد “قسد” مع مسلحي العشائر بينهم شخص متعاون مع الميليشيات الإيرانية، وتم اقتيادهم إلى أحد المراكز الأمنية.

وتواصل الأجهزة الأمنية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية شن حملات اعتقال تطال خلايا “التنظيم” ومخربين وعملاء للإيرانيين وغيرهم.