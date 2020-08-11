قوى “الجمارك” تقتل مواطنا يعمل بنقل المحروقات في ريف الحسكة 

أطلق عناصر من قوات “الجمارك” التابعة لـ”قسد” النار، على شاب من قرية الواوية جنوب بلدة تل حميس، ما تسبب بمقتله على الفور.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الشاب يعمل في نقل المحروقات على دراجته النارية، قتل برصاص “الجمارك”، أثناء محاولته الهرب، بعد أن تلقته دورية قرب بلدة تل حميس في ريف الحسكة.

وكانت قوات مجلس منبج العسكري اعتقلت، نحو 20 عنصرا من “الدفاع الذاتي” التابع للمجلس العسكري، بعد ضلوعهم في أعمال تهريب من منطقة منبج شرق حلب إلى مناطق نفوذ النظام السوري.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 4 آب/أغسطس، ازدياد عمليات تهريب المازوت إلى مناطق “نبع السلام” ضمن نفوذ الفصائل الموالية لتركيا، بسبب الفارق الكبير في أسعار المحروقات ما بين مناطق “قسد” ومناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.