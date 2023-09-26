قيادات في “الجيش الوطني” تحرض على العنف والقتال والتفجيرات وضرب المخيمات لصد هجوم “الهيئة”

حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان على صوتيات، لقيادات في الفصائل الموالية لتركيا، تعبر عن الخوف من وصول هيئة تحرير الشام وسيطرتها على مناطق بريف حلب.

وجاء في إحداها حث قائد جيش الإسلام عصام بويضاني فصائل الفيلق الثالث على التصدي لهجوم الهيئة والجولاني والفصائل الموالية لها، قائلا: ” لغمنا نسائنا وأطفالنا” استعدادا للمواجهة.

وفي صوتية لأبو وليد العزة القيادي بالسلطان مراد يحث على ضرب المخيمات.

ومع استمرار الاشتباكات نزحت مئات العائلات من قرى وبلدات عدة بريف حلب، بسبب سقوط قذائف على الأحياء السكنية للمدنيين، وسط مناشدة من قبل الأهالي بفتح ممرات آمنة لخروج الأهالي من تلك المناطق.