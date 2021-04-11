 قيادة “الفرقة الرابعة” في الميادين ترفض طلب وجهاء المدينة بإيقاف فرض الإتاوات من حواجز الفرقة على شاحنات البضائع

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: على وقع الأزمات المعيشية التي تعصف بمناطق سيطرة النظام، في عموم الأراضي السورية، وما تشهده من أزمة اقتصادية خانقة وارتفاع كبير في أسعار المواد والسلع الأساسية، أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عدد وجهاء مدينة الميادين شرقي دير الزور، اجتمعوا صباح اليوم الأحد بقيادة “الفرقة الرابعة” في المدينة، وطالبوا قيادة “الفرقة الرابعة” بإيقاف الحواجز التابعة للفرقة، والمتمركزة على مداخل مدينة الميادين من أخذ الإتاوات من شاحنات نقل البضائع والخضار القادمة للمدينة، حيث تقوم حواجز “الفرقة الرابعة” المتواجدة على مداخل المدينة بفرض إتاوات تحت مسمى “الترسيم” على جميع شاحنات نقل المواد الغذائية والخضار والبضائع التي تدخل المدينة تتراوح ما بين مليون ليرة إلى خمسة ملايين ليرة بحسب كمية البضاعة ونوعها، وبالتالي تشهد مدينة الميادين ارتفاعًا كبيرًا بأسعار المواد والبضائع، مقارنة بباقي المناطق الخاضعة لسيطرة النظام من الأراضي السورية، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن قيادة “الفرقة الرابعة” رفضت طلب وجهاء الميادين، وعللت بأن فرض الإتاوات أوامر عليا من قيادة الفرقة في دمشق، ولا يمكنهم إيقافها إلا بأوامر من القيادة.