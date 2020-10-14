قيادي بارز في “الجبهة الشامية” يقتحم اجتماع نشطاء وإعلاميين مع “الحكومة المؤقتة” في عفرين ويهدد الأخيرة بطردهم من المبنى

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن اجتماع جرى يوم أمس بين “الحكومة السورية المؤقتة” الموالية لتركيا، وبعض النشطاء والإعلاميين في مبنى الحكومة بمدينة عفرين شمال غرب حلب، حيث قامت الشرطة المدنية بقطع الطريق عند مبنى الحكومة، وأثناء إنعقاد الاجتماع، اقتحم قيادي بارز ضمن “الجبهة الشامية” مقر الاجتماع بطريقة “غير لائقة”، برفقة عدد من مرافقيه المدججين بالأسلحة، وتحدث مع أعضاء الحكومة بأسلوب “تشبيحي” على حد وصف الحضور، و توعد بطردهم من المبنى لقيامهم بقطع الطريق أثناء انعقاد الاجتماع.