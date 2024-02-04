قيادي بـ”قسد”:  “التنظيم” يهدد المنطقة ككل لا سوريا فقط ولا انسحاب للتحالف الآن خاصة مع تعاظم الدور الإيراني واحتدام الصراعات الإقليمية

برغم التخوفات من إعادة انتشار تنظيم الدولة الإسلامية في الشمال السوري والبادية خاصة بعد الهجمات المكثفة الفترة الأخيرة إثر سنوات من العمل على لملمة التنظيم صفوفه بعد خسارة دامية بشرية ومادية في الباغوز، انتشرت تقارير إعلامية تتحدث عن تخطيط أمريكي للانسحاب من شمال وشرق سوريا بعد الهجمات المضاعفة التي استهدفت مناطق قواتها في سوريا والعراق منذ بدء طوفان الاقصى، وإثر مقتل ثلاثة من جنودها على الحدود السورية-الاردنية.

وتداولت التقارير تصريحات لمسؤولين غربيين تحدثوا عن تكتيكات لتغيير مواقع التمركز، ذلك ما نفته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والخارجية الأمريكية التي أكدت أنه لا وجود لانسحاب، لكن العدوان على الضربات سيكون متعدد المستويات دون أي تفسيرات أخرى.

وقال محمود حبيب، القيادي بقوات سوريا الديمقراطية شريك التحالف بمحاربة داعش، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه لا يوجد أي تغيير في قواعد التحالف الدولي في سوريا و كل ما أشيع عن هذا الموضوع يدخل ضمن المناورات السياسية و الإعلامية إن كان داخل الولايات المتحدة الأميركية أو في دول الشرق الأوسط، مشيرا إلى المفاوضات بين الجانب الأمريكي والحكومة العراقية بخصوص الانسحاب من العراق والتي نفى فيها مسؤولو البلدين ذلك بشكل قطعي.

أما فيما يتعلق بوجود القوات الأمريكية و قوات التحالف في سوريا، أفاد محدثنا بأن وزير الدفاع الأمريكي و نائبه المتحدث باسم البنتاغون و غيرهما من صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية أكدوا أن بقاء القوات الأمريكية في سوريا ضروري لإنهاء تنظيم داعش.

وأكد محمود حبيب أن الخطر من تنظيم داعش لم ينته بشكل كامل وعليه فإن بقاء قوات التحالف يساعد في تخفيض الخطر ويحد من قدرة التنظيم على العودة من جديد،مفسرا”، إن مخاطر عودة داعش لا تقتصر على منطقة شمال شرق سوريا بل على الشرق الأوسط و العالم و لكن ذاك ليس السبب الوحيد لبقاء قوات التحالف، هناك الصراعات و التدخلات الإقليمية والدولية في المنطقة و تعاظم الدور الإيراني الذي يهدد دول العالم كافة مايدفع أمريكا للبقاء بل لتعزيز تواجدها في المنطقة “.

وأشار إلى تصريح واشنطن أكثر من مرة بأنها ستنسحب من سوريا عندما يتوفر الاستقرار السياسي و العسكري و الأمني و تتعافى من مخلفات أزمتها الطويلة و تحدد هذا التعافي بتطبيق القرار 2254و ما دون ذلك فإن هذه القوات ستبقى في سوريا “.