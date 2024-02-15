قيادي بـ”قسد”: هجمات المليشيات الإيرانية ستوسّع رقع الصراع وتُحيي “التنظيم” من جديد

شن مسلحون محليون هجوما بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة استهدفوا من خلاله عدة نقاط منتشرة على السرير النهري بريف دير الزور الغربي، تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، وأشار المرصد السوري إلى أن قوات سوريا الديمقراطية أفشلت محاولات تسلل لمجموعات من المسلحين المحليين عبر ضفة نهر الفرات باتجاه البلدات والقرى في ريف دير الزور الشرقي.

وتعليقا على هذه الهجمات، أفاد الناطق الرسمي لقوات الشمال الديمقراطي محمود حبيب، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، باستمرار الهجمات مستهدفة كامل الشريط الحدودي نتيجة إصرار تركيا على تدمير تلك المناطق وتفريغ سكانها بغاية احتلالها كما حدث سابقا في ادلب و ريف حلب و مدينتي تل أبيض ورأس العين و من ناحية أخرى لا تخفي تركيا نيتها في تقويض الإدارة الذاتية و قوات سورية الديمقراطية، لافتا إلى أنّه من الواضح أن المخاطر من العدوان التركي على سورية عموما يهدد وحدة وسلامة أراضيها وعلى العالم أن يدرك حجم هذه المخاطر.

وعن مدى دفع هجمات المليشيات الإيرانية الأيام الأخيرة بزعزعة الأمن في تلك المنطقة، قال حبيب إنّه من الطبيعي أن تترك تلك الهجمات أضرارا كبيرة وخطيرة منها التسبب بنوبات نزوح بعد تدمير البنى التحتية لحياة السكان وتعطيل البنية الاقتصادية بشقيها الزراعي و التجاري و هذا ما تسعى له تركيا وإيران لتسهيل اي عملية احتلال ومن أخطر تلك التأثيرات ظهور خلايا تنظيم داعش التي تستغل انشغال القوات العسكرية و الأمنية لتعاود نشاطها الإجرامي و ذلك يدفع قسد للمواجهة على جبهتين و ينسحب ذلك على زيادة المخاطر التي تظهر في سجون عناصر التنظيم و مخيمات عوائله.

وعن هدف الهجمات التي تتهم بها مليشيات إيران في تلك المناطق، أكّد: “تريد تلك المليشيات أن تدفع المنطقة إلى مواجهات جديدة تستغلها إيران في صراعها مع الولايات المتحدة الأمريكية و لا تمانع من توسيع رقعة الحرب لتشمل منطقة شمال شرق سورية و لكي تكون جزء من هذا الصراع الدائر من غزة إلى لبنان و سورية مرورا بالعراق وصولا إلى اليمن و البحر الاحمر ولا زلنا نرفض أن تكون منطقة شمال شرق سورية جزءا من مشاريع الآخرين في الوقت الذي سندافع عنها ضد أي طرف يريد الاضرار بها”.