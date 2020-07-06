قيادي في مجلس دير الزور العسكري يضرب طبيبا ويهين ممرضة في مشفى “الفيحاء” 

اعتدى قيادي في مجلس دير الزور العسكري مع مجموعته على كادر مشفى “الفيحاء” في ريف دير الزور، حيث ضرب القيادي طبيبا وشتم إحدى الممرضات، بسبب عدم السماح لهم بتصوير مصابين غالبيتهم من النساء كن يخضعن للعمليات الإسعافية، أصيبوا في حادث وقع، ظهر اليوم، في قرية ابريهه شرق دير الزور.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، إضراب عن العمل لليوم الرابع على التوالي، نفذه العاملون ضمن حقول “العمر والتنك وكونيكو والجفرة” النفطية الخاضعة لإدارة قوات سوريا الديمقراطية في محافظة دير الزور، مطالبين برفع أجورهم واحتسابها بالدولار الأمريكي، أو ما يعادله بـ”الليرة السورية”، بالإضافة لمطالبتهم بتحسين معاملة العاملين بالنفط واستبعاد القيادات العسكرية عن إدارة الحقول النفطية وتسليمها لإداراة مدنية.