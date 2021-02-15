كابوس اللاذقية يعود.. “عضلات” الأسد تهدد من يحتج!

ضياء الأسد أحد عناصر الشبيحة التي أرعبت البلاد بأفعالها

يبدو أن “كابوس اللاذقية” لم يكتب له أن ينتهي، فمع استبعاد سليمان هلال الأسد، ابن قائد ميليشيا الدفاع الوطني هلال الأسد إثر جريمة قتل ضابط في جيش النظام قبل سنوات، يطل على المدينة اليوم بعضلاته الغريبة شخص يدعى ضياء هلال الأسد، مهدداً ومتوعداً.

فقد تناقلت صفحات معارضة على فيسبوك وتويتر، صور تعليق للمدعو ضياء الأسد، يهدد فيها من يدعو لتنظيم احتجاجات في المحافظة، وذلك بعدما دعت أحزاب ومنظمات محلية للتظاهر على خلفية الوضع المعيشي السيئ للمواطن السوري وما يعانيه من أزمات.

وخلال الساعات الأخيرة، غدت صور الرجل الضخم بعضلاته حديث مواقع التواصل بعد أخبار التهديد، فيما وصفه ناشطون بالشبيح، وهي تسمية تطلق عادة على قوات الدفاع الوطني التي كان يقودها هلال الأسد ابن عم رئيس النظام، قبل أن يقتل في إحدى المعارك مع المعارضة قبل سنوات، والذي يعد ضياء من أبرز مناصريه.

ويعرف هلال الأسد، ابن عم الرئيس السوري، بأنه كان قائد “قوات الدفاع الوطني” التابع للنظام في ريف اللاذقية، وقتل في معارك مع المعارضة بمنطقة كسب الحدودية مع تركيا، في عملية لمقاتليها استهدفت المربع الأمني باللاذقية والمشروع السابع، حيث يقيم مقربون من عائلة الأسد.

“مع عدم الموافقة”

يشار إلى أن دعوات كثيرة كانت انتشرت خلال الفترة الأخيرة تطالب بتنظيم تظاهرات في عدة محافظات بينها العاصمة دمشق احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها سوريا وما يلحقها من أزمات، إلا أنها جميعها عادت بالرفض طبعا من قبل السلطات.

وانتشر عبر فيسبوك أيضا، طلب قدمه “حزب الشباب للبناء والتغيير” يطالب بتنظيم وقفة احتجاجية وسط العاصمة دمشق إلا أنه عاد بالرفض من قبل المحافظة.

المصدر: العربية