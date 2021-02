“كارثة إنسانية”.. الخارجية الأميركية تكشف سياستها المقبلة في سوريا

رفض المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في رد على سؤال لقناة الحرة، تأكيد أو نفي التقارير التي تحدثت عن عزم وزير الخارجية، أنطوني بلينكن، تعيين المسؤول الأميركي والأممي السابق، جيفري فيلتمان، مبعوثاً خاصاً إلى سوريا، وأكد أن أي تسوية سياسية يجب أن تعالج أسباب اندلاع الأزمة السورية.

من جهة ثانية، أكد برايس أن “الإدارة الأميركية ستجدد المساعي نحو تحقيق تسوية سياسية لإنهاء الحرب الأهلية في سوريا وتشمل مشاورات عن قرب مع حلفائنا وشركائنا في الأمم المتحدة”.

