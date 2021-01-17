كارثة إنسانية متفاقمة تشهدها مخيمات النزوح في الشمال السوري مع غرق نحو 250 خيمة نتيجة الأمطار الغزيرة

تشهد مخيمات النزوح في الشمال السوري وعلى طول الشريط الحدودي مع لواء اسكندرون، أوضاع إنسانية كارثية، تعصف بحياة النازحين بفعل العمليات العسكرية للنظام السوري وحلفائه، فمع حلول فصل الشتاء من كل عام والأمطار الغزيرة والعواصف المرافقة له، تتجدد الكارثة بشكل متفاقم نتيجة تجريف المخيمات وغرقها بمياه الأمطار، دون حلول تجدي نفعاً من قبل المنظمات المعنية والمجتمع الدولي.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد غرق أكثر من 250 خيمة ضمن عشرات المخيمات تأوي نازحين من مناطق متفرقة، نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الفائتة، نذكر منها، مخيمات دير حسان وسرمدا والدانا وأطمة وأم جرن وكفرعروق وكللي وقاح ومعرشورين وزردنا والحلزونة وطيبة وكفريحمول والضياء وتل الضمان وبابسقا والآباء والنور وحلب الشهباء وباتبو ومخيمات أخرى شمالي إدلب وغربي حلب.

وأشار المرصد السوري مساء أمس، إلى أن سكان مخيمات حربنوش وتجمع الفردوس والشيخ بحر بريف إدلب، وجهوا نداء استغاثة إلى المنظمات الإنسانية والإغاثية، بعد أن أغرقت السيول التي شكلتها الأمطار عددًا من خيامهم، وألحقت الضرر بالعديد منها، وتشرد سكانها، في ظل استمرار هطول الأمطار الغزيرة، كما يناشد “المرصد السوري” بضرورة توجيه الدعم الكافي للنازحين، من مواد تدفئة وألبسة ومواد غذائية وطبية، والوقوف بجانبهم في مواجهة العوامل الطبيعية التي تعصف بحياتهم الكارثية مع دخول فصل الشتاء من كل عام.