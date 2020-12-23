كان عضواً في جهاز المخابرات العسكرية للنظام السوري الادعاء الألماني يتهم طبيباً سورياً بالقتل والتعذيب

وجّه الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا، أول من أمس (الاثنين)، اتهامات جديدة إلى طبيب سوري بارتكاب أعمال تعذيب وقتل في أثناء وجوده في موطنه سوريا.

كانت السلطات الألمانية في ولاية هيسن قد ألقت القبض على الطبيب السوري الذي يزاول مهنة الطب في ألمانيا منذ عام 2015.

وفي ذلك الوقت، قال المدعي العام الألماني إنه يُعتقد أن الطبيب السوري كان عضواً في جهاز المخابرات العسكرية للنظام السوري.

وتم اتهام الطبيب السوري بتعذيب سجين داخل أحد السجون في مدينة حمص عام 2011 من خلال ضرب السجين بأنبوب بلاستيكي وركله وهو ملقى على الأرض. وأوضح الادعاء العام أن السجين توفي في وقت لاحق، على الرغم من أن سبب الوفاة غير واضح.

وقدم مكتب المدعي العام الاتحادي في مدينة كارلسروه الألمانية، أول من أمس (الاثنين)، ملخصاً جديداً للاتهامات ضد المشتبه به، والتي تشمل الآن قتل شخص على الأقل في سجن للاستخبارات العسكرية، والتسبب في وفاة شخص آخر، وممارسة انتهاكات خطيرة ضد العديد من الأشخاص الآخرين.

وتردد أن الطبيب السوري ارتكب جميع أعمال التعذيب تلك بين عامي 2011 و2012 إما داخل السجن وإما في المستشفى العسكري بمدينة حمص.

ويواجه الطبيب السوري اتهامات بارتكاب جرائم عديدة ضد الإنسانية وهو لا يزال رهن الحبس الاحتياطي قبل محاكمته.

المصدر: الشرق الاوسط