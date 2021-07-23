كان متجها إلى إيطاليا .. غرق مركب يقل 45 لاجئا سوريا

كان متجها إلى إيطاليا .. غرق مركب يقل 45 لاجئا سوريا

أعلنت مصادر تركية غرق مركب يقل 45 لاجئا سوريا أثناء توجهه إلى إيطاليا، وانقاذ 36 منهم، فيما لا تزال أعمال البحث جارية عن المفقودين.

وأفاد مراسل الأناضول، الجمعة، نقلا عن مصادر في وزارة النقل والبنى التحتية، أن مركز تنسيق أعمال البحث والانقاذ التابع للمديرية العامة للملاحة البحرية في الوزارة، تلقى بلاغا مساء الخميس، بغرق مركب يقل لاجئين جنوب شرق جزيرة كريت اليونانية.

وذكرت المصادر أن مسؤولي سفينة تجارية تركية كانت في موقع الحادث أشاروا إلى نفاد وقود المركب الذي يقل لاجئين سوريين وغرقه جراء الأحوال الجوية السيئة.

وأفادت الوزارة أن السفينة التجارية التركية أنقذت 31 لاجئا، فيما أنقذت مروحية يونانية 5 آخرين.

وأشارت إلى إرسال فرقاطتين تابعتين للبحرية التركية وطائرة للبحث عن المفقودين، واستمرار أعمال البحث بمشاركة 4 سفن تجارية.

بدورها أكدت وزارة الدفاع التركية في بيان، إرسال فرقاطتين وطائرة تابعة للقوات البحرية إلى موقع الحادث فورا عقب تلقيها بلاغا بوجود مركب يقل 45 شخصا على وشك الغرق.

وأشارت إلى أن موقع الحادث يقع ضمن حدود منطقة البحث والانقاذ التركية شرقي البحر المتوسط.

ولفت البيان إلى استمرار أعمال البحث والإنقاذ في الموقع، رغم سوء الأحوال الجوية في المنطقة.

المصدر: الاناضول