كان يحاول زراعتها.. انفجار عبوة ناسفة يودي بحياة شخص في ريف درعا الغربي

كان يحاول زراعتها.. انفجار عبوة ناسفة يودي بحياة شخص في ريف درعا الغربي

محافظة درعا: عثر أهالي صباح اليوم على جثة شخص مجهول الهوية مقتولاً، وذلك جراء انفجار عبوة ناسفة كان يحاول زراعتها على الطريق الواصل بين مدينة بصرى الشام وبلدة معربة بريف درعا الشرقي، ونقلت جثته إلى المشفى الوطني في مدينة بصرى الشام.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 31 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 50 شخصا، هم:

– 8 من المدنيين بينهم سيدتين و3 أطفال

– 19 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 4 من المتهمين بترويج المخدرات

– 1 من اللواء الثامن الموالي لروسيا

– 10 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم قيادي

– 6 من الفصائل المحلية المسلحة

– 1 عقيد منشق عن قوات النظام

– 1 مجهول الهوية