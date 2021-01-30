كتابات وملصقات ورقية تطالب بالمعتقلين القابعين في سجون النظام تحت شعار”يسقط حكم الأسد” في عدة مناطق من محافظة درعا جنوبي سورية

محافظة درعا ـ المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري، كتابات خطّها مجهولون ومنشورات ورقية ألقاها مجهولون أيضًا، تطالب بالمعتقلين القابعين في سجون النظام السوري تحت شعار “يسقط حكم الأسد”، وذلك في عدة مناطق من محافظة درعا جنوبي سورية، كـ “الحراك والجيزة وبصر الحرير والسهوة والكرك الشرقي وانخل وسحم الجولان” وعدة مناطق أخرى من ريف درعا.

وفي الـ 27 من يناير/كانون الثاني، : رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استياءًا شعبياً متواصلاً تشهده مناطق متفرقة من محافظة السويداء، على خلفية الإساءة من قبل “رئيس فرع المخابرات العسكرية في المنطقة الجنوبية” للرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، حيث شهدت مدينة السويداء غضب شعبي ترافق مع قيام بعض الأشخاص بتحطيم صور رئيس النظام السوري بشار الأسد، وسط مساعي لتهدئة الوضع، وقيام مسؤولين بارزين في النظام السوري بتقديم اعتذار للرئيس الروحي، وتوافدت حشود وفود كبيرة إلى منزل الأخير في بلدة قنوات بريف السويداء خلال يوم أمس من مناطق سورية متفرقة كدمشق والقنيطرة وغيرها.