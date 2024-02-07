كحصيلة غير نهائية.. مقتل واستشهاد 8 غالبيتهم من المدنيين جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على مواقع في حمص وريفها

كحصيلة غير نهائية.. مقتل واستشهاد 8 غالبيتهم من المدنيين جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على مواقع في حمص وريفها

محافظة حمص: ارتفعت إلى 8 حصيلة القتلى والشهداء هم 6 مدنيين بينهم سيدة وطفل، و2 عسكريين من “حزب الله” اللبناني إضافة لإصابة آخرين، نتيجة القصف الإسرائيلي الذي استهدف مبنى في شارع الحمرا بمدينة حمص، كما استهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية منطقة المزرعة بالقرب من مصفاة حمص، ومنطقة الأوراس وقرب الملعب البلدي وقرب مبنى الخدمات الفنية، فيما تستمر عمليات البحث جارية وسط معلومات عن وجود قتلى آخرين.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2024، 9 مرات قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 6 منها جوية و3 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 26 هدفا ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 26 من العسكريين بالإضافة لإصابة 7 آخرين منهم بجراح متفاوتة، والقتلى هم:

– 6 من الجنسية الإيرانية من الحرس الثوري

– 6 من حزب الله اللبناني

– 3 من الجنسية العراقية

– 7 من الميليشيات التابعة لإيران من الجنسية السورية

– 3 من الميليشيات التابعة لإيران من جنسية غير سورية

– 3 مجهولي الهوية

بالإضافة لاستشهاد 7 مدنيين بينهم سيدة وطفل بالاستهدافات الإسرائيلية

فيما توزعت الاستهدافات على الشكل التالي: 5 لدمشق وريفها، و3 لدرعا، ومرة واحدة لحمص

ويشير المرصد السوري إلى أن إسرائيل قد تستهدف بالمرة الواحدة أكثر من محافظة وهو ما يوضح تباين عدد المرات مع عدد الاستهدافات.