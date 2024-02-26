كحصيلة غير نهائية.. 23 شهيد ومصاب في انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” أثناء بحثهم عن الكمأ في بادية الرصافة

كحصيلة غير نهائية.. 23 شهيد ومصاب في انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” أثناء بحثهم عن الكمأ في بادية الرصافة

ارتفعت حصيلة الخسائر البشرية على خلفية انفجار ألغام من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” بمجموعة من المدنيين خلال بحثهم عن مادة الكمأة جنوب المنطقة الأثرية في بادية الرصافة بريف الرقة الغربي ضمن مناطق نفوذ النظام السوري، حيث تعداد الشهداء إلى 15 بينهم 6 نساء وجميعهم من أبناء قبيلة “البوخميس”، ولايزال العدد مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 8 جرحى آخرين جراح بعضهم خطرة.

وبذلك، يرتفع إلى 36 بينهم 7 سيدات و17 طفل تعداد الشهداء المدنيين الذين وثقهم المرصد السوري منذ مطلع يناير/كانون الثاني، جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب السورية، بالإضافة إلى إصابة 42 شخص، من ضمنهم سيدة و26 طفل

وجاء التوزع المناطقي للشهداء والجرحى على النحو التالي:

– مناطق نفوذ النظام: استشهد 27 بينهم 7 سيدات و8 أطفال وأصيب 33 بينهم سيدة و17 طفل، من ضمنهم 16 بينهم 6 نساء استشهدوا و9 أصيبوا أثناء البحث عن مادة الكمأة.

– مناطق نفوذ قسد: استشهد 9 أطفال وأصيب 9 أطفال آخرين بجراح