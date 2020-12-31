كمين البادية السورية يرفع تعداد قتلى قوات النظام وحلفائها على يد تنظيم “الدولة الإسلامية خلال عام 2020 إلى نحو 820

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاعاً في حصيلة الخسائر البشرية، جراء كمين تنظيم “الدولة الإسلامية” بعناصر قوات النظام على طريق حمص – دير الزور يوم أمس، حيث ارتفع تعداد قتلى “الفرقة الرابعة” وقوات النظام إلى 39 بينهم 8 ضباط برتب مختلفة، ممن قتلوا جميعاً في استهداف حافلات عسكرية على طريق حمص- دير الزور، يذكر أن جثث بعضهم تعرضت للتفحم إثر الحرائق التي اندلعت على خلفية الاستهداف، إضافة إلى وجود عدد من الإصابات بعضها بحالات حرجة، ويعد هذا الهجوم لتنظيم “الدولة الإسلامية” هو الأكبر خلال هذا العام في عدد الخسائر البشرية في صفوف قوات النظام.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فإن تنظيم “الدولة الإسلامية” تمكن خلال العام 2020 من قتل 819 عنصر من قوات النظام والمليشيات الموالية لها عبر كمائن واستهدافات وقصف واشتباكات ضمن البادية السورية، من ضمنهم 108 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، كما خسر التنظيم 507 من مقاتليه في العمليات ذاتها وبالقصف الجوي من قبل طيران النظام والروس.