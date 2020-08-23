كمين لتنظيم “الدولة الإسلامية” يسفر عن مقتل وإصابة 7 عناصر من قوات النظام في البادية السورية شرق حماة 

قتل عنصر في قوات النظام وأصيب 6 عناصر، بالإضافة إلى فقدان آخرين، اليوم، إثر كمين نفذه عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، في البادية السورية شرق محافظة حماة.

وتواصل الطائرات الحربية الروسية ضرباتها الجوية المكثفة على مواقع انتشار تنظيم الدولة الإسلامية، في البادية السورية وذلك لليوم الثالث على التوالي، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان غارات مكثفة على مناطق ممتدة من ريف حمص الشرقي وريف الرقة الجنوبي والغربي وصولا حتى ريف دير الزور.

وبذلك، بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار الفائت من العام 2019، وحتى يومنا هذا، 659 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ140 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة بالإضافة لمواطنة في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 273 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.