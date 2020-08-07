“كورونا” يحصد أرواح 3 مواطنين في مناطق “الإدارة الذاتية” شمال شرق سورية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع عدد الوفيات من الحالات المصابة بفيروس كورونا في مناطق “الإدارة الذاتية” إلى 3، حيث توفي اليوم إحدى تلك الحالات في بلدة تل كوجر في “إقليم الجزيرة”، وهي من ضمن الإصابات المعلن عنها سابقا.

وكان المرصد السوري قد نشر، يوم أمس، أن السلطات الصحية في مناطق “الإدارة الذاتية” سجلت 20 إصابة وحالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا”، صباح اليوم الأربعاء، 16 حالة في محافظة الحسكة، وحالتان في دير الزور، وحالتان ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية في ريف حلب.

وبذلك يرتفع عدد المصابين في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية إلى 50 إصابة، جميعهم يخضعون للحجر الصحي.

وتشهد مناطق “الإدارة الذاتية”، استياءً شعبياً على خلفية فقدان الكمامات والقفازات الواقية وتحكم تجار السوق السوداء بأسعارها، إذا يبلغ سعر الكمامة الواحدة في الحالة الطبيعية “160” ليرة سورية، بينما تباع في الصيدليات حاليا بـ”500″ ليرة سورية، تزامنا مع ازدياد الطلب عليها من قِبل الأهالي بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس “كورونا” في المنطقة.