كوريا الجنوبية تقدم مليون دولار مساعدات نقدية مباشرة للاجئين السوريين في الأردن

تلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، اليوم الأربعاء، منحة قدرها مليون دولار من الحكومة الكورية الجنوبية لدعم اللاجئين السوريين في البلاد.

وقالت المفوضية، في بيان، إنّ “كوريا الجنوبية تقدّمت بمساهمة بقيمة مليون دولار وقّعها سفير كوريا الجنوبية في الأردن لي جاي وان، وممثل المفوضية دومينيك بارتش، لتمكين المفوضية من مساعدة أسر اللاجئين السوريين الأكثر ضعفاً في الأردن، التي أصبحت احتياجاتها وتحدياتها أكثر خلال جائحة كورونا”.

وتابعت المفوضية: “تتمثل إحدى أبرز أدوات الحماية الرئيسية للمفوضية للاجئين في الأردن في المساعدة النقدية الشهرية، التي تتيح للاجئين تلبية احتياجاتهم الأساسية بطريقة كريمة ودفع الإيجار وتكاليف الطعام والرعاية الصحية. ومن ثم، فإنّ هذا التمويل الجديد سيساعد المفوضية في الحفاظ على برنامج المساعدة النقدية الخاص بها خلال الأشهر المقبلة، بالإضافة إلى المساهمة في استجابتها للحماية على نطاق أوسع”.

واعتبر ممثل المفوضية دومينيك بارتش أنّ “التمويل المرن، مثل المساهمة من الحكومة الكورية، أمر بالغ الأهمية خاصة خلال الأوقات الصعبة التي يمر بها اللاجئون، بعد 10 سنوات. كما أنه يمكّن المفوضية من تكييف استجابتها حسب الحاجة”.

من جهته، قال السفير الكوري لي جاي وان: “تأتي مساهمة الحكومة الكورية كجزء من خطة جمهورية كوريا لمساعدة خطة الأردن للاستجابة للأزمة السورية. نأمل أن تدعم هذه المساهمة الأزمة الإنسانية غير المسبوقة للاجئين السوريين في الأردن بسبب جائحة كورونا”.

ويبلغ عدد السوريين في الأردن حوالى 1.3 مليون شخص، يعيش بعضهم في مخيمات أقيمت خصيصاً لهم، والآخرون يتوزعون في المدن والقرى ومناطق البادية.

ويعاني ربع اللاجئين في جميع أنحاء الأردن من انعدام الأمن الغذائي و65% على حافة انعدام الأمن الغذائي، وهي زيادة كبيرة بسبب تفشي الوباء. وتشكل مساعدة برنامج الأغذية العالمي بالفعل 60% من إجمالي دخل الأسر.

المصدر: العربي الجديد