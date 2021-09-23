كيف اختفى مجرمُ حرب سوري وعميلٌ مزدوج في أوروبا؟

في أحد الأيام من شهر أيلول (سبتمبر) عام 1961، دلف رجل ناحل القامة ذو شارب صغير إلى أحد ‏مكاتب البريد في دمشق ليستلم طرداً مُرسلاً إلى جورج فيشر. كان قلّة من الناس يعرفون أن ‏فيشر، وهو تاجر أسلحة نمساوي ذو مزاج سيئ، لم يكن في الواقع سوى الضابط في قوات ‏العاصفة في ألمانيا النازية الويس برونر “المساعد السابق لأدولف أيخمان في إبادة اليهود” حسبما ‏ذكرت برقية أميركية سرية. لكن أحد عملاء الموساد الذي تسلل إلى النخبة السورية كان من بين ‏من علموا بهويته. انفجر الطرد عندما فتحه برونر، ما أسفر عن مقتل اثنين من عمال البريد ‏وانطفاء العين اليسرى لبرونر.‏

قُبض على الجاسوس الإسرائيلي لاحقاً، وجرى تعذيبه وإعدامه. أما برونر، فعاش علانية في ‏دمشق لعدة عقود في شقة بالطابق الثالث من البناء رقم 7 بشارع حداد. وكتب صياد النازيين ‏سيمون ويزنتال عام 1988 “إن الويس برونر هو الأسوأ بلا شك من بين مجرمي الرايخ ‏الثالث الذين ما زالوا على قيد الحياة”. وقد حكمت فرنسا على برونر بالإعدام غيابياً، وحاولت ‏إسرائيل قتله للمرة الثانية، لكن القنبلة لم تنل سوى من بعض أصابعه. جاء في حديث لبرونر ‏إلى مجلة ألمانية أنه نادم بشكل رئيسي لأنه لم يقتل مزيداً من اليهود.‏

تجاهل ديكتاتور سوريا حافظ الأسد، عدة طلبات لتسليم برونر. فقد كان برونر مفيداً له، إذ عمل ‏كتأكيد على سيادة الدولة السورية، والاستهزاء بالمعايير والقيم العالمية، وإهانة إسرائيل ‏المجاورة العدوة لسوريا. وعلى حد وصف أحد المقربين ضمن دائرة الأسد الضيقة، فقد كان ‏برونر “ورقة أبقاها النظام في يده”.‏

لكن بحلول أواخر تسعينيات القرن العشرين، ومع تدهور صحة الأسد، أولى الأسد الأب ‏اهتمامه لتمهيد عالمه القاسي أمام ابنه. وبعدما ورث الرئاسة، بدأ بشار الأسد ‏يصور نفسه على أنه إصلاحيّ. وبالتالي فإن وجود ضابط متّهم بارتكاب جرائم إبادة بشكل علني ‏في الحي الدبلوماسي محاطاً بالحراس السوريين يمكن أن يكون عبئاً. وعلى مدى الأعوام ‏الخمسة عشر التالية، افترض صيادو النازيين أن برونر كان مختبئاً في شارع حداد، ربما حتى ‏بعد عيد ميلاده المئة،لكن أحداً لم يره، لذلك لم يكونوا يعلمون ذلك على وجه اليقين.‏

ساعد برونر ونازيون آخرون في هيكلة أجهزة المخابرات السورية، ودربوا ضباطها على فنون ‏الاستجواب،وما زالت تقنياتهم تلك مستخدمة حتى يومنا هذا في مراكز الاعتقال السورية. وكان ‏من بين ممارسي تلك التقنيات المدعو خالد الحلبي، وهو ضابط في الجيش السوري تم تعيينه في ‏أجهزة المخابرات عام 2001.وبحسب ما جاء في سرده للوقائع، فقد كان الحلبي جاسوساً ‏متردداً، إذ إنه أراد أن يبقى جندياً في الجيش. ومع ذلك، فقد خدم في المخابرات على مدى ‏السنوات الاثنتي عشرة التالية وتدرج في ترقيات الرتب.‏

وعندما اندلعت الثورة في سورية عام 2011، ألقى الأسد ونوابه باللائمة في الاحتجاجات على ‏قوى خارجية، وقاموا بسجن النشطاء الذين تحدثوا إلى وسائل الإعلام الأجنبية، وقبضوا على ‏الأشخاص الذين تحتوي هواتفهم على أغانٍ “مسيئة للسيد الرئيس”.بل وحتى أن الاتصالات ‏الحكومية الداخلية أكدت أن عدم الاستقرار في سوريا كان نتيجة “مؤامرات صهيونية ‏أميركية”. غير أن الحلبي أدرك أن الأزمة كانت حقيقية، فصارح رئيسه في العمل ‏بمخاوفه. ويتذكر الحلبي في وقت لاحق قوله “إن خمساً وتسعين في المئة من السكان ضد ‏النظام. فسألته ما إذا كان علينا قتل الجميع، إلا أنه لم يستطع أن يجيبني”.‏

وخلال السنوات العشر التالية، شاءت الظروف أن يصبح الحلبي وريثاً لظروف برونر،إذ قارن ‏دبلوماسيون وجواسيس من حكومات أخرى الخدمة السابقة للحلبي وبرونر وفائدتها المتصورة ‏مع المخاطر المستقبلية المحتملة، غير أن الصواب جانبهم أحياناً في تقديراتهم.فالحلبي وبرونر ‏تاجرا ببلديهما،لكنهما لم يكونا متشابهين من بعض النواحي: فبرونر النمسوي كان وحشاً؛ أما ‏الحلبي السوري -حسب معظم الروايات- لم يكن كذلك. ولكن في المقابل فقد قام كل منهما بوظائف ‏في نظام سفاّك، وفي النهاية، أصبحت أفعالهما كضابطي استخبارات هي حماية أنفسهم، فـ “يا ‏روح ما بعدك روح”.‏

وبحلول نهاية شباط ( فبراير ) 2013، كان الوقت يداهم خالد الحلبي، وعلى مدى السنوات الخمس ‏الماضية شغل الحلبي منصب رئيس فرع المخابرات العامة في الرقة، وهي محافظة صحراوية ‏مترامية الأطراف في الجزء الشمالي الشرقي من سوريا، حيث عمل هناك بعيداً عن زوجته ‏وأطفاله. وكان الحلبي بالنسبة للسكان المحليين دخيلاً يتمتع بسلطة اعتقالهم وتعذيبهم وقتلهم.لكن ‏الحلبي، العميد الذي ناهز الخمسين من عمره، كان يشعر بعدم الأمان داخل جهاز المخابرات ‏السورية. ووصفه موظف في فرع المديرية بأنه “رجل مثقف وكريم” وليس زعيماً قوياً أو ‏حازماً. وأشار آخر إلى أن الحلبي، الذي ينتمي إلى أقلية دينية تعرف باسم الدروز، كان يخشى ‏اثنين من مرؤوسيه العلويين الذين ينتمون إلى طائفة الأسد،فتغاضى عن فسادهما المستشري ‏وتجاوزاتهما.‏

ومن خلال هذه العدسة الطائفية، بدا الحلبي وكأنه يفهم خيبات أمله المهنية وإن على نحو ‏جزئي. حيث قال الحلبي لاحقاً إنه يعتبر نفسه “ضابطاً لامعاً”، وأنه كان الدرزي الوحيد في ‏المخابرات السورية الذي أصبح مديراً إقليمياً،لكنه أضاف: “بصراحة، الرقة هي المنطقة ‏الأقل أهمية في البلاد، ولهذا السبب وضعوني هناك. كان الأمر أشبه بوضعي في خزانة”.‏

كان الحلبي ينظر إلى السكان المحليين بنظرة ازدراء مشوب بالتعاطف. فهؤلاء السكان المحليون ‏هم أبناء قبائل ذات طبيعة محافظة، بينما كان الحلبي رجلاً علمانياً يحمل إجازة في القانون ‏ويشرب الخمر ويقرأ الأدب الماركسي. وكانت معتقداته السياسية تتماشى مع معتقدات بعض ‏المثقفين اليساريين الذين أُمر باعتقالهم من حين لآخر. وقد رفضت زوجة الحلبي وأبناؤه زيارة ‏الرقة، وبقوا في دمشق التي تبعد عنها مئات الأميال، وفي مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية ‏التي ينحدر الحلبي منها. ومع مرور الوقت، وقع الحلبي في علاقة غرامية مع امرأة كانت تعمل ‏في وزارة البيئة، وتتذكر إحدى الممرضات أنه طلب الفياغرا.‏

استغل خصوم الحلبي تلك التجاوزات. إذ يتألف جهاز الأمن والمخابرات السوري من أربع ‏أجهزة متوازية ذات مسؤوليات متداخلة. وكان نظير الحلبي في المخابرات العسكرية ضابطاً ‏علوياً يُدعى جامع جامع، وقد أبدى كراهية خاصة له. واشتكى الحلبي من أن جامع “كان ينشر ‏شائعات بأنني كنت مخموراً طوال الوقت، وأنني لا أعمل، وأنني لا أغادر المكتب لأن هناك ‏صبياناً يأتون لرؤيتي”. وذات يوم، وبعد أن غادر الحلبي الرقة لزيارة عائلته في السويداء، ‏تعرضت سيارته لكمين عند نقطة تفتيش.وقال الحلبي فيما بعد إنه نجا من الاغتيال بشق ‏الأنفس، وكان على قناعة بأن جامع هو من أمر بهذا الكمين. و لم يكن خوف الحلبي الزائد ‏دخاناً بلا نار، إذ كانت المخابرات العسكرية تتنصت على هاتفه.‏

الرقة

كانت الأغلبية الساحقة من سكان الرقة من الريفيين السنّة، وأولئك لم يستفيدوا كثيراً من ‏الحكومة في دمشق. وعندما بدأت الاحتجاجات، أبلغ محافظ المنطقة لجنته الأمنية أن “التهديد ‏والترهيب هما فقط ما يجدي نفعاً”. وقد حاول الحلبي بادئ الأمر أن يمثل صوت الاعتدال.

‏وبحسب أحد المنشقين، طلب الحلبي من ضباطه عدم اعتقال القاصرين، والقيام بدوريات دون ‏أسلحة متى أمكن ذلك. لكن في آذار (مارس) 2012، وبعد أن قتلت قوات الأمن مراهقاً من السكان ‏المحليين، اندلع النزاع المسلح في محافظة الرقة. فجمع الحلبي رؤساء أقسامه في أحد الأيام ‏وأمرهم بفتح النار على أي تجمّع يضم أكثر من أربعة أشخاص. وقال الحلبي إن ذلك لم يكن ‏قراره، بل إنه قد تلقى الأمر من رئيسه في دمشق، علي مملوك.‏

رأى الحلبي أن الدائرة المقربة من الأسد تعاملت مع الرقة كطرف يجب التضحية به من أجل ‏حماية “قلب البلاد” على حد قوله،إذ قاموا بنشر ألف جندي فقط في المحافظة التي يبلغ حجمها مساحة ولاية نيوجيرسي. وبحلول نهاية عام 2012، كان “الجيش السوري الحر”، وهو كوكبة من ‏الفصائل المتمردة ذات الأيديولوجيات المتباينة- قد استولى على أجزاء رئيسية من الطريق ‏الواصل بين الرقة ودمشق. ثم انضم “الجيش الحر ” إلى الجماعات الإسلامية والجهادية في الريف ‏المحيط. وبحسب تقدير الحلبي، انتهت المعركة قبل أن تبدأ، ويقول: “كل من يعتقد غير ذلك فهو ‏أبله”.‏

للرقة مداخل خمسة رئيسية، وبحلول شباط (فبراير) من العام 2013، كانت المدينة مهددة من جميع ‏مداخلها. إذ كان أربعة منها تحت حراسة أعضاء أفرع المخابرات الأخرى. أما المدخل الخامس ‏الذي يؤدي إلى ضواحي الرقة الشرقية، فقد كان من مسؤولية رجال الحلبي في المخابرات ‏العامة. وكان المئات من رجال الشرطة والجيش وضباط المخابرات قد انشقوا بالفعل لينضموا ‏إلى المتمردين، أو فروا من الخدمة، بما في ذلك ما يقارب من نصف مرؤوسي الحلبي. وكثيرون ‏من هؤلاء حضّ الحلبي على الانضمام للثورة، لكنه بقي في موقعه.‏

وفي الثاني من آذار (مارس)، اقتحم الثوار مدينة الرقة عبر نقاط التفتيش التابعة لحلبي، ولم يواجهوا ‏مقاومة حقيقية. وكان الثوار بحلول وقت الغداء قد احتلوا أول عاصمة إقليمية لهم. وأطاح السكان ‏المحليون بتمثال مطلي بالذهب لحافظ الأسد في دوار الرقة الرئيسي، ونهب مقاتلون المباني ‏الحكومية وحطّموا صور بشار. كما أُلقيت جثة أحد كبار المحققين الذين يخدمون تحت إمرة ‏جامع جامع من أحد المباني ثم سحلت في الشوارع. وفي غضون ذلك، استولت كتائب إسلامية ‏على قصر المحافظ واحتجزت رئيس فرع حزب البعث ومحافظ الرقة كرهائن. وبحلول نهاية ‏الأسبوع، كان ضباط مخابرات النظام الذين لم يهربوا إلى إحدى القواعد العسكرية إما أسرى أو ‏منشقين أو قتلى. وكان هناك مسؤول كبير واحد فقط في عداد المفقودين: لقد اختفى خالد الحلبي. ‏

الحلبي في باريس

مرّ أكثر من عام، وكان الانهيار الفوري للرقة يغذي نظريات المؤامرة الإقليمية.حيث نشرت ‏صحيفة لبنانية شائعات بأن الحلبي ربما يكون “مختبئاً في جبل لبنان”. كما زعمت وسيلة إعلام ‏إيرانية أن القوى الغربية دفعت للحلبي أكثر من مئة ألف دولار لمساعدة الجهاديين على إسقاط ‏النظام.‏

وفي أحد الأيام في عام 2014، تلقى كاتب وشاعر سوري منشق يُدعى نجاتي طيارة مكالمة ‏هاتفية مُقلقة. فطيارة، الذي يبلغ من العمر نحو سبعين عاماً ويعيش في المنفى بفرنسا، دخل ‏المعتقلات السورية وخرج منها مرات عديدة خلال العقد الماضي بسبب انتقاده حكومة الأسد. ‏وعلم طيارة الآن أن الحلبي كان في باريس وأنه يريد مقابلته. وعلم طيارة الآن أن الحلبي كان ‏في باريس وأنه يريد مقابلته.‏

قال لي طيارة: “كنت قلقاً، إذ لبثت في السجن قبل مجيئي إلى فرنسا. وها هو ضابط مخابرات يأتي ‏الآن ويسأل عني”.‏

كان الحلبي قد اعتقل طيارة مرتين أواسط العقد الأول من الألفية، وذلك عندما كان منتدباً للعمل ‏في حمص وسط سوريا.وكان طيارة جزءاً من دائرة المنشقين والمثقفين الذين يقيمون صالونات ‏أدبية في منازلهم. ويتذكر أن الحلبي لم يكن مهتماً باستجوابه بعد كل اعتقال،ويضيف: “لقد كان ‏رجلاً مثقفاً، وكان لطيفاً ومهذباً معي. قال لي: معذرة منك، لكنني مُلزم بإرسالك إلى دمشق ‏للاستجواب. لا يمكنني رفض الأمر”. أعطى الحلبي طيارة رقم هاتفه الخلوي، وطلب منه ‏الاتصال إن هدده أحد أو أساء إليه أثناء اعتقاله. وأخبرني طيارة: “هكذا تعامل الحلبي مع ‏أشخاص مثلي من دعاة حقوق الإنسان والمثقفين العامين. أما مع الإسلاميين، فكان شخصاً ‏مختلفاً. لا يمكنني أن أكون شاهداً على ما كان عليه مع الآخرين”. وقد وافق طيارة على ‏الاجتماع بالحلبي بعد أن هاتفه في باريس.‏

أخبر الحلبي طيارة بأنه لم ير زوجته أو أطفاله منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأن ابنته الكبرى ‏التي كانت تدرس في دمشق، أُجبرت على ترك المدرسة واحتجزت لفترة وجيزة في أعقاب ‏سقوط الرقة، بينما كانت والدتها وإخوتها في السويداء تحت المراقبة المستمرة من قبل النظام. لم ‏يكن الحلبي قد انشق علناً وانضم إلى المعارضة،لكن طيارة يتذكر: “أخبرني أنه غادر سوريا ‏لأنه اتصل بالجيش السوري الحر، وأخبرني أنه أعطاهم مفاتيح الرقة”.‏

وبحسب ما قاله أعضاء القوة التي هاجمت الرقة، فقد بدأت المفاوضات قبل الهجوم ‏بأسابيع. ويتذكر ناشط مرتبط بالثوار، في مكالمة هاتفية جرت مؤخراً من الرقة: “طلبنا منه ‏القيام بأشياء في المدينة تسهّل الأمور على المتظاهرين والثوار للتأكد من أنه لا يخدعنا. كنتُ ‏مطلوباً من فرع الأمن التابع له، لكنه وضع مذكرة التوقيف على الرف حتى يتسنى لي التحرك ‏بحرية”.‏

وقبيل أيام قليلة من الهجوم، تواصل أحد قادة كتيبة إسلامية قوية مع الحلبي، ووعد بترتيب ‏هروبه وإنقاذ حياة مرؤوسيه إذا تمكن الثوار من دخول الرقة من الضواحي الشرقية ‏للمدينة. وعشية الهجوم، قام متمردون مسلحون بتهريب الحلبي إلى بلدة الطبقة الواقعة على ‏ضفاف نهر الفرات وسلموه إلى كتيبة أخرى أخذته إلى منزل آمن بالقرب من الحدود التركية ‏يملكه زعيم عشيرة محلي يدعى عبد الحميد الناصر. يتذكر محمد، نجل الناصر: “أراد بعض ‏عناصر الجيش السوري الحر اعتقاله، لكن بما أن والدي كان شخصية محلية لها مكانتها فلم ‏يستطع أحد فعل أي شيء”. وفي صباح اليوم التالي، أخذ الناصر الحلبي إلى الحدود ‏التركية،حيث اجتاز الحدود سيراً في الوقت الذي قضى فيه ضباط من أفرع ‏المخابرات الأخرى ذبحاً في مواقعهم.‏

امتلأت مناطق الحدود التركية باللاجئين والمجندين الجهاديين والجواسيس. وبقي الحلبي على ‏اتصال مع ذلك القيادي الإسلامي، غير أن الراحة لم تجد إليه سبيلاً وهو في تركيا. ومن خلال ‏وسطاء، اتصل الحلبي بوليد جنبلاط، السياسي اللبناني الزعيم الفعلي ‏للطائفة الدرزية.كان بشير جنبلاط، جد جد وليد، قد قاد الهجرة الجماعية للدروز المضطهدين في ‏القرن التاسع عشر، وكان أسلاف الحلبي من بين المهاجرين خارج محافظة حلب.(ولاحظ ‏العلاقة بين كنية الحلبي واسم حلب بالعربية).وسأل الحلبي جنبلاط خلال الاتصال ما إذا كان ‏بإمكانه اللجوء إلى لبنان،لكن جنبلاط أخبره بأنه لن يتمكن من الوصول إلى هناك أبداً، وأن ‏”حزب الله” -الذي أرسل مقاتلين إلى سوريا لدعم النظام- كان يحظى بنفوذ في مطار ‏بيروت. ويذكر الحلبي أن جنبلاط بدلاً من ذلك “نصحني بالذهاب إلى الأردن”.‏

كانت الرحلة إلى الأردن مستحيلة عن طريق البر، لذلك أرسل جنبلاط مبعوثاً إلى اسطنبول في ‏أيار (مايو ) 2013 اصطحب الحلبي على متن طائرة. ومع أن الحلبي لم يكن يحمل جواز سفر، ولم ‏تكن بحوزته إلا هوية عسكرية سورية، إلا أن معارف جنبلاط رافقوا الحلبي عبر معبر الهجرة ‏الأردنية. وقال الحلبي لاحقاً: “كان وليد جنبلاط هو من نسّق كل شيء مع الأتراك والأردنيين.لا ‏أعرف كيف فعل ذلك”.‏

رتب رجال جنبلاط لقاء الحلبي بضباط دروز آخرين، ومنشقين سوريين، وعناصر من ‏المخابرات الأردنية من أجل دعم الثورة(اغتيل والد جنبلاط عام 1977، وكان وليد جنبلاط ‏يعتقد على الدوام أن حافظ الأسد هو الذي أمر بقتله).بيد أن معظم الدروز بدأوا يشكّون في أن ‏الحلبي ما زال يعمل لصالح النظام.وقال لي جنبلاط: “اكتشفنا أنه لعب دوراً قذراً جداً في ‏الرقة.ونعتقد أنه بذل قصارى جهده ليكشف للنظام نقاط ضعف المقاومة في الرقة، وأنه غيّر ‏ولاءه في اللحظات الأخيرة فقط لإنقاذ نفسه”. لذلك قطع جنبلاط وأتباعه كل الاتصالات مع ‏الحلبي،وقال: “والآن لا أعرف أين هو”.‏

وفي وقت لاحق من عام 2013، وبعدما واجه رفض زملائه الدروز، دخل الحلبي إلى السفارة ‏الفرنسية في عمّان وقدّم نفسه على أنه رئيس فرع مخابرات لا يؤمن بما يقوم به، وأن توجهاته ‏ السياسية والثقافية تتماشى مع أذواق الفرنسيين. وقال الحلبي لاحقاً: “أنا أهوى الكحول ‏والعلمانية وفرنسا والطعام و نابليون”، مضيفاً أنه منذ بداية الحرب السورية “أصبحتُ مقتنعا ‏بأن هذا النظام لن يدوم، وأن أي شخص يتحدث عن طول بقائه فهو غبي”. وفي هذه المرحلة، ‏انشق حتى الضابط الأعلى المسؤول عن منع الانشقاقات. وقال الحلبي: “بعد عقود من الخدمة ‏لدى النظام، قررت ألا أربط مصيري به”.‏

فرنسا

كانت الحكومة الفرنسية قد أمضت أكثر من عام في استخلاص المعلومات من كبار المنشقين ‏السوريين عن الجيش والمخابرات، تحسباً لخسارة الأسد للحرب من جهة، ولتسهيل خسارته ‏إياها من جهة أخرى. فقد كانت فرنسا قد احتلت سوريا ولبنان قبل مئة عام كجزء من الانتداب ‏بعد حقبة العثمانيين، وبدأت الآن عقد صفقات مع أي شخص تعتبره مقبولاً لقيادة سورية في ‏مرحلة ما بعد الأسد، وهي المرحلة التي بدت وشيكة أكثر فأكثر. ففي وقت ما من عام 2012، ‏وقع إطلاق نار قريب من منزل الأسد لدرجة أنه هرب وعائلته إلى اللاذقية، معقل العلويين في ‏الساحل السوري. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس لسام داغر في كتابه “الأسد أو ‏نحرق البلد” المنشور عام 2019: “إذا كنا لا نريد انهيار النظام كما حدث في العراق والعواقب ‏الوخيمة في أعقاب التدخل الأمريكي، فكان علينا عندئذ إيجاد حل يمزج بين المقاومة المعتدلة ‏وعناصر من النظام لا حرج في التعامل معها”. وفي غضون ذلك، قام الأسد بإقصاء العديد من ‏المرشحين المحتملين لخلافته، بما في ذلك على ما يبدو صهره آصف شوكت، الذي كان على ‏اتصال بالمسؤولين الفرنسيين قبل مقتله في تفجير اعتبره كثيرون بفعل فاعل من الداخل.‏

اتخذ الحلبي مساراً حذراً، وقال للفرنسيين: “لم أكن لأغادر لو لم يقتل النظام الناس، إذ لم أرد ان ‏تتلطخ يداي بالدماء. ولهذا السبب تكرهني المعارضة المتطرفة،ويعتبرني النظام خائناً لأنني لم ‏أقتل الناس معهم”. وقال الحلبي إنه طالما بقيت أسرته في السويداء “فأنا عالق بين نارين”.‏

وبعد شهور من التعامل مع مسؤولي السفارة، تعرّف الحلبي على رجل كان يعرفه فقط باسم ‏جوليان. وقال الحلبي لاحقاً: “أدركت أنه من جهاز المخابرات ما إن وقعت عيناي عليه، لأنني ‏أعمل في هذا المجال”.ويبدو أن جوليان لم يجزم باحتمال وجود علاقة مع المخابرات الفرنسية، ‏لكن الحلبي رفض مشاركة أفكاره بلا مقابل، وقال: “أنا لست طفلاً، أنا ضابط مخابرات”.وأخبر ‏الحلبي جوليان أنه لن يفكر في مساعدة الفرنسيين إلا إذا تم إحضاره أولاً إلى باريس وحصل ‏على حق اللجوء السياسي، ثم عندما يتم تهريب عائلته من السويداء.‏

وفي شباط (فبراير) 2014، أصدرت السفارة الفرنسية في عمّان وثيقة سفر صالحة للاستخدام مرة ‏واحدة وتأشيرة دخول. ووصل الحلبي إلى باريس يوم 27 شباط بموجب خاتم الدخول، ونزل ‏في أحد الفنادق. ثم بدأت “لعبة الاستخبارات” على حد تعبير الحلبي: “كنت بحاجة إلى ‏المال. وأراد (الفرنسيون) الضغط علي لجعلني معوزاً”.‏

وعلى حد قول الحلبي، فقد كان جوليان يعلم أنه لا يملك سوى خمسمئة يورو وألف دولار.وكان ‏من المفترض أن يقابله شخص ما في الفندق في غضون يومين من وصوله ليسدد الفاتورة ‏ويساعده في التقدم بطلب للحصول على اللجوء والسكن والبدء باستجوابه، لكن أحداً لم يأت. وبعد ‏أسبوعين، نفد ما بحوزة الحلبي من المال،فحاول يائساً التواصل مع مموّل درزي في باريس له ‏صلات بجواسيس في الشرق الأوسط. وبعد حصوله على المال، أطل ضابط مخابرات فرنسي ‏أمام باب الحلبي.‏

يتذكر الحلبي: “لم تعجبهم حقيقة أنني اتصلت ببعض الأصدقاء”. وأشارت ضابطة المخابرات ‏التي قدمت نفسها على أنها السيدة هيلين، إلى العلاقة مع الشخص الدرزي على أنها دليل على ‏ارتباطه بوكالة استخبارات أجنبية أخرى. وأضافت أنه لا جدوى من تقديم طلب اللجوء. ولم ‏يرها الحلبي مرة أخرى بعد ذلك. ‏

انتهت صلاحية تأشيرة الحلبي بعد تسعين يوماً، لكنه تقدم بطلب لجوء على أي حال. واشتكى ‏الحلبي لموظف اللجوء من تجربته مع المخابرات الفرنسية: “أحضروني إلى هنا وتركوني،لو ‏كانوا مهنيين لحاولوا كسبي إلى جانبهم”.‏

رفض الحلبي التحدث معي، لكن مقابلة اللجوء الفرنسية -التي استمرت لأربع ساعات ونيف ‏وأجراها شخص لديه معرفة عميقة بالشؤون السورية، تقدم لمحة عن شخصيته وخلفيته ‏وأولوياته وحالته الذهنية. وقال الحلبي خلال المقابلة: “لقد تعرضت للغش، وهذا لا يتماشى ‏مع الأخلاق الفرنسية.يمكنهم فعل ذلك بجندي صغير، لكن ليس بضابط رفيع مثلي”.‏

فأجاب موظف اللجوء: “الأخلاق وأجهزة المخابرات ليسا الامر نفسه”.‏

كان رد الحلبي “أنا متأكد من أنهم سيتدخلون. وأعلم أنني أستحق وثيقة إقامة لمدة عشر سنوات، ‏اسأل ضميرك”.‏

وردّ الموظف “إذا أرادوا التدخل فسيفعلون ذلك، لكننا لن نتصل بهم.سنتخذ قرارنا بأنفسنا”.‏

‏”حكّم ضميرك! لا أحد في سوريا مهدد أكثر مني”.‏

تابع موظف اللجوء: “سوف نبذل ما يتوجب من العناية، ولعلك تدرك أنه وبالنظر إلى مهنتك، ‏فإنه سيتعين علينا التفكير في الأمر لفترة من الوقت. لا يمكننا اتخاذ قرار اليوم”.‏

مليون سوري هربوا الى أوروبا

بحلول نهاية عام 2015، فرّ نحو مليون سوري إلى أوروبا هرباً من الصراع. وبدأ الناجون من ‏الاعتقال والتعذيب اكتشاف معذبيهم السابقين في جميع أنحاء القارة سواء أكان في محلات ‏البقالة أو في مراكز اللجوء، إذ دفعت الهجرة الضحايا والجناة إلى نفس نقاط الاختناق المروري، ‏وهي السواحل اليونانية وطرق البلقان وصناديق الحافلات في أوروبا الوسطى. وغرقت وكالات ‏الشرطة الأوروبية المحلية بالتقارير التي تفيد أنه ليست لديها القدرة على متابعتهم.‏

وفي أحد الأيام من ذلك الخريف، قادني محقق جرائم حرب كندي يدعى بيل وايلي إلى باب ‏مغلق في قبو بأوروبا الغربية. كانت توجد غرفة كبيرة في الداخل تحتوي على مزيل للرطوبة ‏ورفوف معدنية وصناديق من الورق المقوى تبلغ أكداسها من الأرض إلى السقف.

وكانت ‏الصناديق تحتوي على أكثر من 600 ألف وثيقة حكومية سورية، معظمها مأخوذ من منشآت ‏أمنية واستخباراتية صادرتها الجماعات المتمردة. وقامت مجموعة وايلي، وهي منظمة غير ‏حكومية تسمى “لجنة العدالة والمساءلة الدولية” بإعادة بناء جزء كبير من التسلسل القيادي ‏السوري باستخدام هذه الوثائق.‏

شكّل وايلي وزملاءه لجنة العدالة والمساءلة الدولية استجابةً لما اعتبروه أوجه قصور رئيسية ‏في نظام العدالة الدولي. ونظراً إلى أن حكومة الأسد لم تصادق على الوثيقة التأسيسية للمحكمة ‏الجنائية الدولية فلم يكن بمقدور المحكمة فتح تحقيق في جرائم الحكومة السورية. وبالتالي وحده ‏مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو من يمكنه تصحيح هذا الأمر، ولكن حكومتي روسيا ‏والصين أعاقتا الجهود المبذولة للقيام بذلك. لقد كان ذلك هو المَعلِم النهائي للفشل الدولي: حيث لم ‏يكن هناك من طريق واضح لملاحقة أكثر الحملات توثيقاً لجرائم الحرب والجرائم ضد ‏الإنسانية منذ الهولوكوست .‏

غالباً ما تركز المحاكمات الجنائية الدولية على السلطة والواجب وتسلسل القيادة، حيث تعني قوة ‏المشروع في الردع توضيح أن هناك معايير غير مرنة للسلوك أثناء الحرب. والافتقار إلى ‏الحماسة [في التجاوزات] لا يرقى لأن يكون حجة للدفاع،إنما المعول عليه هو ما يتم فعله، ‏وليس شعور الضابط حيال القيام بذلك.

وبالنظر إلى ما يعرف باسم “مسؤولية ‏القيادة” فإنه يمكن مقاضاة ضابط كبير، لفشله -مثلاً- في منع أو معاقبة الإجرام المنتظم ‏والمنتشر بين مرؤوسيه.‏

لكن يبدو أن هذا التمييز لم يجد طريقه إلى الحلبي، الذي يظهر أنه لم يفكر في “القانون” إلا من ‏ناحية التعليمات التي وُجّهت إليه، حيث قال الحلبي لموظف اللجوء الفرنسي: “عليك كجندي أن ‏تنفذ الأمر الذي تتلقاه”. ويبدو أنه لم يربط طاعته بما جاء بعد ذلك: فأكثر من مئتي فرد من فرع ‏الرقة التابع لمديرية المخابرات العامة سيتلقون الأمر، وعليهم تنفيذه. وقال الحلبي: “لم أفعل ‏أي شيء غير قانوني في سوريا قط، اللهم إلا مساعدة الناس. وإن كانت هناك محكمة دولية ‏لهؤلاء الناس، أي الأسد ونوابه، فسأكون أول من يمثل أمامها”.‏

أعدت لجنة العدالة والمساءلة الدولية إحاطة قانونية من 400 صفحة تثبت المسؤولية الجنائية ‏للأسد وحوالي عشرة من كبار مسؤوليه الأمنيين. وتربط الإحاطة بين التعذيب والقتل الممنهج ‏لعشرات الآلاف من المعتقلين السوريين حسب أوامر أصدرتها لجنة أمنية رفيعة المستوى في ‏البلاد ووافق الأسد عليها، ومن ثم أرسلت تلك الأوامر إلى سلاسل قيادية موازية. وتحتوي وثائق ‏لجنة العدالة والمساءلة الدولية على مئات الآلاف، إن لم يكن الملايين، من أسماء المعتقلين ‏والمحققين والمخبرين البعثيين، ورؤساء كل جهاز أمني. كانت تلك الوثائق حجر الأساس ‏لعقوبات اقتصادية تستهدف مسؤولي النظام. وأصبحت اللجنة في السنوات الأخيرة مصدراً ‏للحصول على وثائق النظام السوري في ما يخص القضايا المدنية والجنائية في جميع أنحاء ‏العالم، وقد منعت معلومة حصل عليها أحد المحققين من الأراضي التي يسيطر “داعش” عليها ‏وقوع هجوم إرهابي في أستراليا. وفي غضون ذلك، تلقت اللجنة طلبات من وكالات إنفاذ القانون ‏الأوروبية بخصوص أكثر من ألفي سوري. وبحسب ستيفن راب، المدعي الدولي السابق الذي ‏شغل منصب سفير الولايات المتحدة المتجول لقضايا جرائم الحرب، وهو الآن رئيس مجلس ‏إدارة لجنة مكافحة الإرهاب، فإن الأدلة الموجودة في حوزة اللجنة أكثر شمولاً من تلك التي تم ‏تقديمها في محاكمات نورنبرغ.‏

ربما لا يكون للأسد ونوابه موطئ قدم في سلطة قضائية حيث توجه التهم إليهم. لكن في عام ‏‏2015، تلقى كريس إنغلز، رئيس العمليات في لجنة العدالة والمساءلة الدولية، معلومات من ‏محقق في سوريا تفيد بأن خالد الحلبي قد تسلل إلى أوروبا. وكان إنغلز يأمل في البداية في ‏إجراء مقابلة مع الحلبي بصفته منشقاً للحصول على معلومات موجزة حول الأسد. ولكن عندما ‏بدأ محللو اللجنة إعداد ملف عن الحلبي اعتماداً على وثائق النظام الداخلية وشهادة من ‏مرؤوسيه، بدأ إنغلز ينظر إلى الحلبي كهدف محتمل للملاحقة القضائية بدلاً من ذلك.‏

سأل موظف اللجوء الحلبي: “كم عدد الاعتقالات التي أمرت بتنفيذها؟”‏

‏”لا أتذكر، لا شيء في السويداء”.‏

‏”وماذا عن الرقة؟”‏

‏”أربعة أو خمسة”.‏

ووفقاً لتحقيقات اللجنة منتصف عام 2012، كان فرع المخابرات العامة الذي يديره الحلبي في ‏الرقة يعتقل حوالي خمسة عشر شخصاً يومياً،حيث يتم تجريد المعتقلين من ملابسهم الداخلية ‏ووضعهم في زنازين قذرة ومكتظة يعانون فيها من الجوع والمرض والعدوى. كما قام الفرع ‏بتحويل وحدات التخزين في الطابق السفلي إلى زنازين فردية يضم كل منها عشرة أشخاص أو ‏أكثر.‏

وجاء في إفادة لأحد مرؤوسي الحلبي السابقين: “يساق المعتقلون إلى مكتب الاستجواب، وعادة ‏ما يتم غمرهم بالماء البارد، ثم يحشرون في إطار احتياطي كبير، ويدحرجون على ظهورهم ‏ويضربون بالأسلاك الكهربائية أو أحزمة المراوح أو العصي أو الهراوات”. وتذكّر ناجون كيف ‏تعرضوا للصعق بالصدمات الكهربائية والتعليق من معاصمهم على الجدران أو السقف، وكان ‏الصراخ يُسمع في جميع أنحاء المبنى المكون من ثلاثة طوابق. وعادة ما يُجبر المعتقلون بعد ‏الاستجواب على التوقيع أو وضع بصمات أصابعهم على وثائق لم يُسمح لهم قط بقراءتها.‏

لم تر لجنة العدالة والمساءلة الدولية أي دليل على المعاملة المتصفة بضبط النفس التي وصفها ‏طيارة. والرعاية التي أظهرها له الحلبي قبل الثورة كانت بعيدة كل البعد عن الوحشية التي ‏تعرض لها نشطاء حقوق الإنسان والمثقفون الآخرون.‏

وقد ارتُكبت العديد من أفظع الانتهاكات على يد رئيس التحقيقات وكبير الموظفين لدى الحلبي، ‏وهما علويان كان يخشاهما على ما يبدو، حيث دأب هذان الرجلان وغيرهما على استخدام ‏التهديد بالاغتصاب، أو حتى ارتكابه فعلاً، أثناء الاستجواب. وقال المنشقون إن الحلبي، الذي لا ‏يفصل بين مكتبه وغرفة الاستجواب إلا جدار، كان “على علم تام” بما يجري. ويتذكر ضابط ‏سابق في الفرع “لم يكن لأحد أن يفعل أي شيء دون علمه. وكان يدخل ويشاهد التعذيب في كثير ‏من الأحيان”. وبصفته رئيس الفرع، فقد وقع الحلبي على كل أوامر نقل المعتقلين إلى دمشق ‏لمتابعة الاستجواب، وهناك تعرض آلاف الأشخاص للتعذيب حتى الموت.‏

وبعد أسابيع قليلة من سقوط الرقة، سافر نديم حوري، الذي كان حينها محلل الشؤون السورية ‏الرئيسي في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إلى المدينة.وكان حوري يدرس هياكل أجهزة ‏المخابرات السورية وانتهاكاتها منذ عام 2006، والآن باتت وجهته هي فرع الحلبي الذي عاثت ‏يد النهب فيه خراباً. ‏

قال لي حوري: “تدخل [إلى الفرع] فيبدو لك الطابق الأول مثل أي مبنى بيروقراطي سوري ‏عادي، فهو عبارة عن مكاتب وملفات موزعة هنا وهناك، وستجد نفس الأثاث الذي عفا عليه ‏الزمن، ثم تنزل الدرج، فترى الزنزانات. لقد أمضيتُ سنوات في توثيق كيف حُشر الناس في ‏الزنزانات الانفرادية. والآن يتجسد الأمر نوعاً ما أمام ناظريّ”. وفي غرفة بالقرب من مكتب ‏الحلبي، يوجد بساط الريح، وهو أداة تعذيب خشبية كبيرة تشبه الصليب ولكن بمفصل في ‏وسطها، وهي تستخدم لثني ظهور المعتقلين، وأحياناً يصل الأمر إلى كسر ظهورهم.‏

يتابع نديم حوري: “هذا هو جوهر النظام السوري، إنه بيروقراطية حديثة فيها الكثير من ‏الأشخاص الأنيقين، لكنها تقوم على التعذيب والموت”.‏

التقى الحلبي وطيارة مرتين أو ثلاث مرات في باريس. وكانت اللقاءات ذات طابع ودي، وإن ‏سادها بعض التوجس فهذا لأن طيارة لم يفهم تماما دافع الحلبي للتواصل معه. ويقول طيارة إن ‏الدافع ربما كان الشعور بالوحدة أو الرغبة في الحصول على الصفح.‏

احتسى الشاعر والجاسوس القهوة السوداء مع السكر على نهر السين، وتجولا في حدائق المدينة، ‏وناقشا تحديات العيش في المنفى كرجلين كبيرين في السن. كانت حياتهما كخصمين تبدو أبعد ‏ما تكون عنهما، إذ إن كليهما محطمان ووحيدا ، وغير قادرين على إتقان اللغة المحلية، حيث ‏شُرّدا في أرض آمنة لا تبالي بأي شيء يهتمان به وأي ممن يحبانه.عاش طيارة في استديو ‏صغير. وقال الحلبي لأسيره السابق إنه كان يقيم في حجرة إضافية لدى جزائري يعيش في ‏الضواحي. وقد كانت فرنسا عميقة الاهتمام في الشؤون السورية، ولكن النسيان طوى ‏المشهورين من السوريين في فرنسا، أولئك الذين باتوا متلهفين للعودة إلى ديارهم، ويشعرون ‏بالألم جراء الأحداث التي ينظر إليها الأشخاص من حولهم -سواء في الحافلات وقاطرات المترو ‏والمنتزهات والمقاهي – على أنها لا تعنيهم، بل لم يلتفتوا إليها قط.‏

سألتُ طيارة عما إذا كان الحلبي قد طلب مساعدته في أي وقت،فأجاب “لا،كان ذلك فقط للسؤال ‏عن صحتي وعائلتي.كان كل شيء جيداً جداً، ولم يكن بحاجة لأي شيء مني”.‏

لكن يبدو كما لو أن الحلبي كان يهيئ شاهداً، حيث أنه خطط لكي تتصل السلطات الفرنسية ‏بطيارة. وكان أيضاً يستغل عزلة هدفه -طيارة- وحنينه إلى الماضي. وقد استشهد الحلبي بطيارة ‏عندما سأل موظف اللجوء الفرنسي عن دوره في الإجراءات القمعية ضد المتظاهرين.‏

قال الحلبي: “ثمة شخص هنا في فرنسا”.‏

‏”ممن اعتقلتهم؟ “‏

فأجاب الحلبي: “إنه صديق، وهو عضو مشهور في المعارضة”.‏

بدأ الحلبي يسرد قصة اعتقال طيارة لأول مرة، حيث قال: “كان يعلم جيداً أن الأمر جاء ‏من الأعلى، وأنه لا علاقة لي به. بل إنني اشتريت له حتى منامة من مالي لأنني ‏أحببته، ومنعت رجالي من عصب عينيه وتقييد يديه، لكن كنت أعصب عينيه فقط عندما كان ‏يدخل منشآت الأمن القومي. ذهب طيارة وعاد، وبقينا أصدقاء. . . . يمكنك أن تسأله”.‏

قال الموظف الفرنسي: “أنا أفهم أنك تقلل من دورك بعض الشيء. فأنت تقول إنك كنت ضد ‏العنف والتعذيب والموت، لكنك بقيت رئيس فرع مخابرات لدى نظام كان معروفاً بقمعه. لماذا ‏بقيت تعمل مع هذا النظام كل هذه المدة؟”‏

لم ينتظر الحلبي صدور قرار بشأن وضعه كلاجئ. وبعد مرور أشهر دون ‏أن يسمع أي جديد حول هذا، اختار الاختفاء مرة أخرى. وقبل مغادرته باريس، ذكر الحلبي ‏لطيارة أن النمسا، حسب ما قاله أحد أصدقائه، كانت أكثر ترحيباً باللاجئين. وقد كان هذا تأكيداً ‏غريباً، إذ إن حكومة النمسا -التي تنتهج التوجه اليميني على نحو متزايد- اتخذت الموقف ‏المعاكس [لما قاله الحلبي]. وقد أخبرتني ستيفاني كريسبر، عضو البرلمان النمساوي التي تنتمي ‏للتيار الوسطي، والتي أفزعتها مقاربة الحلبي “إننا نحاول التخلص من طالبي اللجوء منذ ‏اللحظة التي يصلون فيها أرضنا”.‏

التقيتُ طيارة في باريس ظهيرة يوم ماطر من شهرتشرين الثاني (نوفمبر) عام 2019، وكان لم يكلم الحلبي ‏منذ سنوات. فطلبت منه المساعدة في الاتصال بالحلبي، لكن طيارة رفض بلطف وقال: “أنا رجل ‏عجوز أبحث عن السلام. وأنا أبحث عن الجمال وعن الشعر. وأحبّ مشاهدة الباليه! هذا اللغز صعب للغاية. ولا أريد الاستمرار في ذلك”.ثم تنهد وعدل وشاحه الذي حجب وجهه جزئياً ثم ‏أردف: “أخشى مواصلة التحقيقات بشأنه، فهناك الكثيرون منهم، يوجد الكثير من الضباط السوريين ‏هنا”.‏

داخل مقر لجنة العدالة والمساءلة الدولية، خلص إنجلز وويلي إلى أنه لا هدف أكثر أهمية ‏في متناول السلطات الأوروبية من خالد الحلبي بصفته عميداً ورئيساً لفرع استخبارات منطقة ‏‏[في سوريا], لقد كان أعلى مجرم حرب سوري رتبةً معروف بوجوده في أوروبا.‏

فشكلت اللجنة فريق تتبع للعثور على الحلبي وأهداف أخرى: عمل المحققون على المصادر ‏والمنشقين، فيما انهمك المحللون في الوثائق التي يحصلون عليها، وكان هناك أيضاً وحدة ‏إلكترونية تبحث عن الآثار الرقمية. ولم يمض وقت طويل على وصول فريق التعقب إلى ‏حسابات الحلبي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان قد سمى نفسه “أخيليس” على ‏فايسبوك؛ بينما كان على سكايب “أبو قتيبة”، حيث أن نجل الحلبي الأكبر اسمه قتيبة. وادعى ‏الحلبي على الإنترنت أنه يعيش في الأرجنتين، لكن البيانات الوصفية على سكايب كشفت أنه ‏أخبر طيارة بالحقيقة حول خططه. حيث قام بتسجيل الدخول باستمرار من هاتف محمول مرتبط ‏بعنوان إنترنت في فيينا.‏

وكان محققو لجنة العدالة والمساءلة الدولية يتلقون بين الفينة والأخرى معلومات حول أعضاء ‏”داعش” في أوروبا، فيقوم وايلي بتنبيه السلطات المحلية على الفور. لكن عندما يتعلق الأمر ‏بضباط الجيش والمخابرات السوريين السابقين الذين لا يشكلون تهديداً مباشراً، فإن منظمته ‏تكون أكثر تعقلاً. حيث قال ويلي: “نحن لا نذهب إلى السلطات المحلية ونقول: سمعنا أن فلاناً ‏موجود في بلدكم. وإذا كان هؤلاء ما يزالون موالين للنظام، فإنهم قد يشكلون تهديداً للسوريين ‏الآخرين في بلاد المهجر بأوروبا، لكنهم لن يفجروا أو يطعنوا الناس في منطقة مخصصة ‏للتسوق. أضف إلى ذلك،أنه يمكن أن يدفع تسرب التنبيه شخصاً مثل الحلبي إلى التواري عن ‏الأنظار.‏

بحلول كانون الثاني (يناير) 2016، كان ملف الحلبي القانوني لدى لجنة العدالة والمساءلة الدولية قد اكتمل. ولم ‏يتغير موقع تسجيل الدخول إلى سكايب الخاص بالحلبي لمدة أربعة أشهر. فطلب ستيفن راب ‏اجتماعاً مع وزارة العدل النمساوية. وجاء الرد على ورق رسمي مكتوب عليه السنة الخطأ: ‏‏”عزيزي السيد راب! يسعدنا أن ندعوك أنت والسيد إنجلز إلى وزارة العدل الاتحادية النمساوية. ‏ستتحمل كافة نفقات الوفد، بما في ذلك الترجمة الفورية و / أو الترجمة والإقامة والتنقل ‏والوجبات والأدلاء والتأمين أثناء إقامتك في النمسا”.‏

وقال لي إنجلز: “لم نعمل مع النمساويين من قبل، فهم ليسوا نشيطين للغاية في مجال جرائم ‏الحرب الدولية. لكن عادة ما تكون هذه عملية تعاونية جداً وتتطلب السرعة”.‏

وفي صباح يوم 29 كانون الثاني (يناير) 2016، دخل راب وإنجلز إلى الغرفة 410 في وزارة العدل ‏النمساوية، حيث كان في انتظارهما خمسة مسؤولين هم: قاضٍ، ومسؤول إداري كبير، ونائب ‏رئيس قسم الجرائم الدولية، ورجلان لم يفصحا عن أسميهما. وبعد أن عرض إنجلز وراب ما ‏لدى لجنة العدالة والمساءلة الدولية من أدلة، بحث أحد المسؤولين في قاعدة بيانات حكومية وأكّد ‏أن خالد الحلبي مسجل في عنوان بفيينا.‏

انتهى الاجتماع، وسلم إنجلز وراب ملف الحلبي. وما إن غادرا الغرفة حتى طُلب من الرجلين ‏اللذين لم يتم الكشف عن اسميهما -واللذين كانا يعملان في المكتب الاتحادي لحماية الدستور ‏ومكافحة الإرهاب (وهو وكالة الأمن والاستخبارات الداخلية النمساوية) النظر فيما إذا كان ‏الرجل الذي وصفته لجنة العدالة والمساءلة الدولية هو نفسه الرجل الموجود في العنوان ‏بفيينا. ووافق الرجلان على القيام بذلك دون إعطاء أي إشارة إلى أنهما سمعا عن الحلبي قبل ذلك ‏الصباح. لكن في الواقع، كان أحدهما، وهو ضابط مخابرات يدعى أوليفر لانغ، قد أخذ الحلبي ‏قبل أسبوعين للتسوق من أجل شراء دروج للتخزين من متجر ايكيا، وكتب عنوان التسليم ‏باستخدام اسمه الحركي.‏

احتفظ لانغ بإيصال الدفع، ثم قدمه لاحقاً لتغطية النفقات. وكان الإيصال يحمل توقيع الحلبي الذي ‏لم يغيره منذ أيام توقيعه أوامر التوقيف في الرقة.وكانت أموال شراء الدروج دفعة نقدية جاءت ‏من الأشخاص السريين القدامى الذين كانوا يحركون الحلبي: أجهزة المخابرات الإسرائيلية.‏

بعد الحرب العالمية الثانية، أكدت الحكومة النمساوية أن شعبها كان أول ضحايا النازيين خلافاً ‏لما قاله أنصار النازيين المتحمسين. لكن لم يتم تعليم أطفال المدارس عن الهولوكوست، ولم ‏يتمكن اليهود الذين عادوا إلى فيينا من استعادة الممتلكات المصادرة لمدة نصف قرن تقريباً. وفي ‏عام 1975 أوقفت النمسا جميع الملاحقات القضائية للنازيين السابقين. وبعد عشر سنوات، ‏ذكرت صحيفة “التايمز “أن البلاد “تخلت عن أي محاولة جادة لاعتقال السيد برونر” النازي الذي ‏كان يعيش في دمشق آنذاك، والذي قام بترحيل أكثر من مائة وخمسة وعشرين ألف شخص إلى ‏معسكرات الاعتقال والإبادة. وقد أرسل برونر الأموال إلى زوجته وابنته في فيينا من شقته في ‏شارع حداد، حيث قاد المكتب الذي تخلّص من سكان اليهود للمدينة. ويبدو أن المستشار ‏النمساوي قد رفض تقبّل الموقف الرسمي للحكومة السورية الذي تقول فيه إنه ليست لديها فكرة ‏عن مكان وجود برونر.‏

النمسا

وفي عام 1986، تبين أن الدبلوماسي النمساوي المعروف كورت فالدهايم -الذي كان قد شغل ‏منصب الأمين العام للأمم المتحدة – كان ضابطاً في الاستخبارات النازية خلال الحرب. وقد نفى ‏فالدهايم -الذي كان مرشحاً لرئاسة النمسا- هذه المزاعم في البداية، ولكن مع ظهور مزيد من ‏المعلومات، بدأ فالدهايم الدفاع عن نفسه بأنه “جندي نزيه”، وادعى أن “الفضيحة” الحقيقية هي ‏الجهود التي تحاول إثارة نعرات الماضي. كما انبرى سياسيون آخرون للدفاع عنه،حيث قال ‏رئيس حزب فالدهايم لمجلة فرنسية إنه “طالما أنه لا يمكن إثبات أنه خنق شخصيا ستة من ‏اليهود، فلا مشكلة” . وقد فاز فالدهايم في الانتخابات، وبقي في المنصب حتى عام 1992. ‏وقالت وزارة العدل الأميركية إنه قد شارك في العديد من جرائم الحرب النازية، بما في ذلك نقل ‏المدنيين للعمل بالسخرة، وإعدام المدنيين وأسرى الحرب، والترحيل الجماعي إلى معسكرات ‏التعذيب والإبادة. وحتى نهاية ولايته، لم يكن فالدهايم محل ترحيب إلا في بعض الدول العربية ‏وفي الفاتيكان.‏

استغرق الأمر إلى حين انتهاء رئاسة فالدهايم لكي تبدأ الحكومة النمساوية في الاعتراف ‏بالجرائم التي ارتُكبت قبل عقود من الزمن. والعام الماضي فقط بدأت النمسا في منح الجنسية ‏لأحفاد ضحايا الاضطهاد النازي.لكن شبح الماضي بقي يخيم على البلاد،حيث قال بيل وايلي، ‏الذي أجرى أول تحقيق له في جرائم الحرب خلال التسعينيات عن نازي نمساوي هرب إلى ‏كندا: “يُعرف عن النمساويين في دوائر جرائم الحرب الأوروبية بأنهم عديمو الفائدة أكثر من ‏غيرهم، فأنت لا تعرف أبداً ما الذي يدفع أحدهم إلى عدم الكفاءة والكسل وعدم الاهتمام، وما ‏الذي يدفعهم للفساد”.‏

كما استُبعدت النمسا في السنوات الأخيرة من الاتفاقيات الأوروبية لتبادل المعلومات ‏الاستخباراتية، بما في ذلك اتفاقية نادي بيرن، وهي شبكة استخبارات غير رسمية تضم معظم ‏الدول الأوروبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وإسرائيل. (انسحبت النمسا من هذه ‏الاتفاقية بعد أن تسربت للصحافة النمساوية المراجعة السرية التي أجراها النادي حول البنية ‏التحتية الإلكترونية وأمن المباني وإجراءات مكافحة الانتشار لدى المكتب الاتحادي لحماية ‏الدستور ومكافحة الإرهاب، والتي وجد أنها كلها سيئة). واتُّهم مسؤولون نمساويون كبار ‏بالتجسس لصالح روسيا وإيران، وكذلك تهريب منشق رفيع المستوى من النمسا على متن ‏طائرة خاصة. كما أدين جاسوس إيراني كان يعمل تحت غطاء دبلوماسي في فيينا بالتخطيط ‏لهجوم إرهابي على مؤتمر في فرنسا، كما كان هذا الجاسوس قد أدرج في وثيقة للمكتب ‏الاتحادي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب على أنه “هدف محتمل للتجنيد”. كما وجد المدعون ‏البلجيكيون في وقت لاحق أنه قام بتهريب متفجرات في حقيبة دبلوماسية عبر مطار فيينا. وقال ‏لي ضابط كبير متقاعد في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية: “لا يتمتع النمساويون ‏بمستوى جيد من الخدمة”. وكان الرأي العام داخل وكالات الاستخبارات الأوروبية الغربية هو ‏أن ما تشاركه فيينا من معلومات سرعان ما يجد طريقه إلى موسكو، وهو مصدر قلق أصبح ‏أكبر عندما رقص فلاديمير بوتين مع وزيرة خارجية النمسا في حفل زفافها في عام 2018.‏

‏ لكن في آذار ( مارس) 2015، دعا الموساد قيادة الاستخبارات الداخلية النمساوية للمشاركة في عملية ‏بدت ذات مغزى، حيث كان أحد عملاء الاستخبارات الإسرائيلية بحاجة إلى مساعدة ‏نمساوية. وكانت قد انقضت ثلاثة أشهر على مقابلة اللجوء التي أجراها الحلبي في فرنسا، والذي ‏كان يختبئ ويتعرض في نفس الوقت لمزيد من الانكشاف، ويبحث عن وسيلة للخروج من ‏البلاد.‏

سافر نائب مدير المكتب الاتحادي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب إلى تل أبيب. وبحسب ‏مذكرة سرية للغاية صادرة عن المكتب، قال الإسرائيليون إنه بسبب “الأصول الثقافية” ‏للحلبي، فإنه كان من المقرر “أن يضطلع بدور مهم في هيكل الدولة السورية بعد سقوط نظام ‏الأسد”.

ولن يعمل الحلبي لحساب المكتب، لكن الإسرائيليين وعدوا بمشاركة المعلومات ذات ‏الصلة مع الوكالة من وقت لآخر، وكل ما كان على النمساويين فعله هو إحضار الحلبي إلى ‏فيينا ومساعدته على بدء حياته.‏

‏ أعدّ برنهارد بيرشر -رئيس وحدة الاستخبارات في المكتب الاتحادي لحماية الدستور ومكافحة ‏الإرهاب- ملفاً باسم مستعار للحلبي: “الحليب الأبيض”. وكلّف بيرشر بالقضية ضابطين هما ‏أوليفر لانغ ومارتن فيليبوفيتس تلقيا بعد فترة وجيزة أوامر بالذهاب إلى باريس ‏والاجتماع مع الاستخبارات الفرنسية ثم العودة إلى فيينا في اليوم التالي ومعهما الحلبي. ولم تكن ‏هناك تحديات واضحة. فقد كان الموساد قد وافق على عملية التهريب مع الاستخبارات الفرنسية ‏حسبما ذكرت وثيقة المكتب الاتحادي، وكان العملاء الإسرائيليون على “اتصال دائم” مع ‏الحلبي في باريس.‏

انطلق لانغ وفيليبوفيتس في فجر يوم 11 أيار (مايو) ، واستقلا رحلة إلى مطار شارل ديغول – الصف ‏‏6، ومقاعد الممر “سي” و”دي” التي دفع فاتورتها الموساد. وعندما هبطا على أرض المطار، ‏توجها عن طريق المترو إلى مقر وكالة الاستخبارات الداخلية الفرنسية.ووفقاً لرواية لانغ الرسمية ‏للاجتماع، فقد جلسا مع نائب رئيس مكافحة التجسس ومتخصص في الشؤون السورية إضافة ‏إلى مترجم فوري. كما حضر ثلاثة ممثلين عن الموساد من بينهم رئيس محطة باريس ‏والشخص المحلي المعني بالحلبي.‏

طلب الضباط النمساويون والإسرائيليون الإذن بأن يغادر الحلبي من فرنسا على متن طائرة ‏تجارية، وهو طلب افترضوا أنه إجراء شكلي. لكن المخابرات الداخلية الفرنسية رفضت ‏ذلك. وقال مسؤول فرنسي إن الحلبي تقدم بطلب لجوء، وأن القانون المحلي ينص على أنه لا ‏يمكن لطالبي اللجوء السفر خارج الحدود الفرنسية إلى حين اتخاذ قرار حول ذلك، فاقترح ‏النمساويون والإسرائيليون أن يسحب الحلبي طلب اللجوء إلى فرنسا، لكن المخابرات الداخلية ‏الفرنسية أجابت بأن الحلبي، في هذه الحالة، سيكون موجوداً في فرنسا بشكل غير ‏قانوني. وبحسب ملاحظات لانغ، فقد أخبره الإسرائيليون بعد الاجتماع أن الفرنسيين قد غيروا ‏موقفهم عندما علموا أن “الاستخبارات الداخلية النمساوية منخرطة في الموضوع أيضًا”.‏

اقترح لانغ أن يقوم الإسرائيليون بتهريب الحلبي من فرنسا في سيارة دبلوماسية عبر سويسرا ‏أو ألمانيا. وكانت الاستخبارات النمساوية تنتظر على الحدود لترافقهم إلى فيينا. وكتب لانغ: ‏‏”لقي الاقتراح ترحيباً طيباً”،غير أنه كان سيتعين على فريق الموساد أولاً الحصول على موافقة ‏من المقر الرئيسي في تل أبيب “لأن هذا النهج يمكن أن يكون له تأثير دائم على العلاقات” بين ‏وكالتي الاستخبارات الإسرائيلية والفرنسية.‏

‏ في بداية العقد الثاني من القرن الحالي، كان الموساد قد اعتاد على العمل في باريس دون إذن ‏من فرنسا.حيث استدرج الموساد، الذي لا يخضع للإطار القانوني لإسرائيل باستثناء لرئيس ‏الوزراء، ضباط المخابرات الفرنسية إلى علاقات غير لائقة؛ وحاول بيع معدات اتصالات ‏مشبوهة للشرطة الوطنية الفرنسية وجهاز المخابرات المحلية من خلال شركة تعمل كواجهة؛ ‏واستُخدمت غرفة في فندق في باريس كنقطة انطلاق لعملية اغتيال في دبي. حيث دخل أعضاء ‏فريق الاغتيال إلى الإمارات وخرجوا منها من بجوازات سفر مزورة مستخدمين هويات ‏مواطنين فرنسيين حقيقيين، وهي حادثة وصفها قائد الشرطة القضائية في باريس في وقت لاحق ‏لصحيفة “لوموند” بأنها “اعتداء غير مقبول على سيادتنا”.‏

‏ وفي الثاني من حزيران (يونيو)، التقى لانغ وفيليبوفيتس وبيرشر بضباط من الموساد. وكتب لانغ: “جرى ‏الاتفاق على تسليم (الطرد)” في غضون أحد عشر يوماً، وربما كان الإسرائيليون قد توصلوا ‏بهدوء إلى اتفاق مع المخابرات الفرنسية تجنباً لأي احتكاك بينهم، لكن النمساويين لم يكونوا ‏على علم مطلقاً بأي ترتيب من هذا القبيل، فبقي دور الاستخبارات الداخلية الفرنسية في الظل.‏

على عكس فرنسا، لم تسع إسرائيل علانية للإطاحة بنظام الأسد، بل تركزت عملياتها في ‏سوريا على الأمور التي تراها تهديداً مباشراً لها: الأفراد الإيرانيون، ونقل الأسلحة، ودعم ‏”حزب الله”. فنفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ عام 2013 مئات عمليات القصف على ‏أهداف مرتبطة بإيران في سوريا. ونادراً ما كانت الحكومة السورية تندد بالضربات، لأن ‏الاعتراف بها يعني الاعتراف بأنه لا حول لها ولا قوة في منعها. ومن غير المحتمل أن يكون ‏الحلبي مفيداً بأي شكل من الأشكال للاستخبارات الإسرائيلية من مخابئه في أوروبا.‏

‏ وقبل يومين من إخراج الحلبي، تمت ترقية التصريح الأمني للانغ إلى “سري للغاية”. ولم يكن ‏من أحد على علم بالعملية خارج قيادة المكتب الاتحادي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب سوى ‏لانغروفيلبوفيتس فقط.وكان لانغ ما يزال يعتقد أن الحلبي لديه إمكانية الوصول إلى معلومات ‏‏”ذات أهمية كبيرة” للدولة النمساوية،فكتب إلى بيرشر: “المعجزات تحدث”.‏

أجاب بيرشر: “اليوم مثل ليلة الميلاد”.‏

‏”حسنا إذن . . عيد ميلاد مجيد”.‏

وفي 13 حزيران، انتظر لانغ وصول الإسرائيليين عند معبر فالزربيرغ على الحدود مع ‏ألمانيا. ومن غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الألمانية على علم بأن الموساد كان ينقل ضابطاً ‏سورياً كبيراً من فرنسا عبر أراضيها في سيارة دبلوماسية. فحجز لانغ غرفاً في فندق في ‏سالزبورغ لنفسه وللإسرائيليين وللرجل الذي أصبح يشير إليه في تقاريره بعبارة “الحليب ‏الأبيض”، وتولى الموساد أمر فاتورة الفندق مرة أخرى.‏

يقول كيم فيلبي، الجاسوس البريطاني الذي انشق إلى الاتحاد السوفياتي عام 1967: “لكي ترتكب ‏الخيانة، يجب أن يكون لديك انتماء أولاً. أما أنا فلم يكن لدي انتماء أبداً”.‏

على مر العامين الماضيين، ناقشتُ قضية الحلبي مع جواسيس وسياسيين ونشطاء ومنشقين ‏وضحايا ومحامين ومحققين جنائيين في ست دول، وراجعتُ آلاف الصفحات من الوثائق السرية ‏باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية والعربية والألمانية. كانت العملية مليئة بالخيوط الكاذبة ‏والمعلومات المضللة والشائعات المعاد تدويرها والأسئلة التي لا يمكن الإجابة عليها، وأحدها ‏هو التوقيت الدقيق لتجنيد الحلبي من قبل المخابرات الإسرائيلية وطبيعة ذلك التجنيد. ولم يكن ‏لدى أحد تفسير واضح لهذا الأمر، ولا أحد يدري ما المساهمة التي قدمها الحلبي للمصالح ‏الإسرائيلية. غير أن الصورة بدأت تتجلى على مهل.‏

بين الحلبي وإسرائيل

تصف مذكرة مسربة من الاستخبارات الداخلية النمساوية إسرائيل بأنها، ومن خلال قيامها ‏بتهريب الحلبي خلسة من باريس، “ملتزمة أمام عملائها الذين أتموا مهامهم بالفعل”. أدى هذا ‏إلى حل مسألة ما إذا كان قد تم تجنيده في أوروبا، حيث قال لي الضابط الكبير المتقاعد في وكالة ‏الاستخبارات المركزية الأميركية، صاحب الباع الطويل من الخبرة في الشرق الأوسط: “لا أحد ‏حقاً يريد منشقين.بل ما تريده حقاً هو عميل لا يزال في منصبه”. وبالتالي كان الإسرائيليون ‏يردّون المعروف لمصدر قديم من خلال نقل الحلبي إلى فيينا. لكن كيف بدأت العلاقة بينهم؟

‏ تخرج الحلبي من الكلية الحربية السورية في حمص عام 1984 عندما كان في الحادية ‏والعشرين من عمره. وحصل بعد ستة عشر عاماً على إجازة في الحقوق من دمشق، وهو ما أدى الى ضمه لمديرية المخابرات العامة. وقال الحلبي لموظف اللجوء الفرنسي: “لم أختر ‏العمل في جهاز الأمن، بل كان ذلك أمراً عسكرياً. فقد كنت ضابطاً عسكرياً لامعاً، وكنت غاضباً ‏من نقلي الى جهاز المخابرات”. خدم الحلبي في المديرية بدمشق لمدة أربع سنوات، وأصبح في ‏العام 2005 رئيس فرع المنطقة في السويداء أولاً ثم في حمص وطرطوس والرقة.‏

سلط الحلبي الضوء خلال إجراء مقابلات اللجوء على الطبيعة الدقيقة لوظيفته الأولى في إدارة ‏دمشق، وركز المحققون على ما فعله الحلبي خلال تسلمه منصبه الأخير. لكن الإسرائيليين ‏ارتكبوا خطأ في اجتماع سري للغاية، فوفقاً لملاحظات اجتماع الاستخبارات الداخلية النمساوية، ‏قال ضابط في الموساد إن الحلبي لا يمكن أن يكون متورطًا في جرائم حرب، لأنه كان “رئيس ‏‏’الفرع 300′ في الرقة”، والذي كان “مسؤولا بشكل حصري عن “إحباط أنشطة أجهزة ‏الاستخبارات الأجنبية”.‏

لم تسجل الاستخبارات الداخلية النمساوية الخطأ: لا يوجد فرع 300 في الرقة، بينما فرع الحلبي ‏كان 335. ومع ذلك فقد وصف عميل الموساد بدقة واجبات مكافحة التجسس للفرع300 الحقيقي ‏الموجود في دمشق.‏

فبدأتُ البحث عن إشارات إلى الفرع 300 والتجسس المضاد في مختلف ملفات الحلبي ‏وتسريباته. وقال أحد المنشقين للجنة العدالة والمساءلة الدولية إن الحلبي ربما خدم في الفرع ‏‏300، لكنه لم يحدد متى كان ذلك. وكان لديّ حينها مئات الصفحات من الوثائق الحكومية ‏مبعثرة على الأرض. وذات يوم، أعدت مراجعة طلب لجوء الحلبي إلى فرنسا المكتوب بخط اليد ‏بدءاً من صيف عام 2014. وجاء في وصفٍ لتاريخ عمله هناك أن وظيفته الأولى في ‏المديرية: “لقد خدمت في دمشق (جهاز مكافحة التجسس)”.‏

وبحسب رواية الحلبي عن حياته، كان ممكناً أن يكون هدفاً تقليدياً للتجنيد: حيث ناهز ‏منتصف العمر، وخالجه شعور أن براعته العسكرية لم تكن موضع تقدير. فأمسى الحلبي ‏متضايقاً من فكرة أنه في دولة تديرها النخب العلوية الطائفية بغض النظر عن مدى خدمته، ‏وهكذا فإنه لن يحصل أبداً على التقدير أو السلطة.وعلى حد قول الحلبي لموظف اللجوء ‏الفرنسي، فإنه حتى بعد ترقيته إلى رئيس مدير فرع المنطقة: “تعرضت للتهميش بصفتي أنتمي ‏إلى الأقلية الدرزية”. ويبدو أنه يعتبر نفسه درزياً أولاً وسورياً ثانياً،إذ إن الدروز ليسوا ملتزمين ‏بسياسة أي بلد على وجه الخصوص، بل هم ببساطة يتخذون ترتيبات عملية من أجل بقائهم.‏

من الصعب للغاية اختراق فرع مكافحة التجسس في سوريا من الخارج،لكن بقية أجهزة الدفاع ‏السورية ليست كذلك. وقد سبق أن أخبرني عضو سابق في مجتمع الاستخبارات المركزية في ‏السنوات التي سبقت الثورة أن “الجميع كان يتجسس لصالح جهة ما، إن لم يكن الإسرائيليون فهو ‏إما نحن إما الأردنيون. الجيش السوري بأكمله ليس إلا منظمة إجرامية ومافيا.لم يكن لديهم ولاء ‏حقيقي للدائرة الداخلية الضيقة، وكان العمل صعباً لأنهم كانوا يتجسسون على بعضهم البعض ‏أيضاً. لكن لم تكن هناك الكثير من الأسرار”.‏

ويبدو أن الحلبي بقي في سوريا خلال معظم سنوات مسيرته المهنية، إن لم يكن كلها. ولهذا ‏السبب فإنه من المرجح أن يكون جُنّد للعمل لصالح المخابرات العسكرية الإسرائيلية وليس ‏الموساد. وهناك عنصر استخباراتي عسكري سري يعرف باسم “الوحدة 504″التي تجند العملاء ‏وتتعامل معهم في مناطق الصراع والتوترات المجاورة، بما في ذلك سوريا، وعادة ما تستهدف ‏الضباط العسكريين الشباب الواعدين. ولو قُدّر للوحدة 504 الوصول إلى الحلبي عندما كان أقل ‏رتبة لكان تعيينه في الفرع 300 بمثابة انقلاب استخباراتي استثنائي.‏

‏ ربما لم يعرف الحلبي لبعض الوقت أنه كان يعمل لصالح إسرائيل، إذ يتظاهر جواسيس ‏إسرائيل عادة بأنهم أجانب من دول أخرى، لا سيما أثناء قيامهم بالعمليات في الشرق ‏الأوسط. وربما لم يدرِ أيضاً أنه تم تكليفه بمهمة ضيقة تتعلق بمصلحة مشتركة، فقد شعر الحلبي ‏بالاشمئزاز من نفوذ إيران المتزايد على سوريا، ووصف الأسد بأنه “دمية بيد إيران لا تصلح ‏لحكم أي بلد”.‏

من غير المعروف ما هو مدى خدمة الحلبي لإسرائيل، ولكنني لم أجد أي دليل على اشتراكها في ‏هروبه من الرقة إلى تركيا، أو على جهودها لإقناع السفارة الفرنسية في الأردن من أجل إرساله ‏إلى فرنسا، حيث انكشفت اتصالاته مع الممول الدرزي، وهو ما استرعى انتباه وليد جنبلاط ‏ورجاله حين كشفوا عن تدفق غير عادي للنقود والاتصالات إلى الجالية الدرزية السورية عن ‏طريق باريس. “هذا المال لم يأت من هنا”، هكذا أخبرني من قصره الحجري الأنيق في جبل ‏لبنان. كانت الأموال قادمة من إسرائيل، وأضاف جنبلاط: “نعتقد أن هذا الحلبي عمل مع جيراننا ‏السيئين، الإسرائيليون”.‏

بعدما تُرك الحلبي في باريس، بات على عاتق الموساد أن يساعد أحد الأصول الإسرائيلية.(من ‏غير المعروف أن الوحدة 504 تعمل في أوروبا).وبحسب ما ورد في مذكرة الاستخبارات ‏الداخلية النمساوية، فقد وضع الموساد “خطة مرحلية” للحلبي تقضي بالتسلل إلى النمسا، ‏بالإضافة إلى منحه راتباً شهرياً مبدئياً يبلغ آلاف اليوروهات،وكان الهدف على المدى الطويل ‏هو أن يصبح الحلبي “مكتفياً ذاتياً من الناحية المالية”،لكنه لم يكن، بحسب المذكرة “بلا سند”.‏

كان أوليفر لانغ أيضًا ضابطاً في مجال مكافحة التجسس، وكان تخصصه في الاستخبارات ‏الداخلية النمساوية هو الشؤون العربية.لكنه لم يتعلم اللغة العربية أبداً، لذلك أحضر رئيسه ‏بيرشر ضابطاً آخر، هو رالف بوشاكر الذي ادعى إتقانه للعربية، غير أن الرجلين لم يتمكنا من ‏التواصل عندما عرّفه لانغ بالحلبي، وقال لانغ لبيرشر: “حسنًا، يمكنك أن تنسى أمر رالف، فهو ‏لا يفهم لهجة [الحلبي] بأي شكل”,

وبيرشر هذا رجل قصير القامة أشقر الشعر يتمتع بطاقة اجتماعية محمومة.. وقبل أن يصبح ‏رئيسًا لوحدة الاستخبارات الداخلية في المكتب الاتحادي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب من ‏خلال حزبه السياسي في عام 2010، لم يكن لديه فهم يذكر للعمل الشرطي أو الاستخباراتي.‏

وبعد يومين من عبور الحلبي إلى النمسا، دفع لانغ بمترجم لمرافقة الحلبي من أجل إجراء ‏مقابلة في مركز لجوء في ترايسكيرشن، التي تقع على بعد ثلاثين دقيقة جنوب فيينا. وكان ‏فيليبوفيتس قد درس خلال الأسابيع السابقة الخيارات القانونية التي سيحصل الحلبي بموجبها ‏على الإقامة، ووجدت أن اللجوء يحمل ميزة رئيسية: حيث أن أي مسؤول حكومي مشارك في ‏العملية سيكون “خاضعاً لواجب السرية الشامل”.‏

قالت ناتاشا ثالماير، موظفة اللجوء التي أجرت المقابلة في وقت لاحق في ترايسكيرشن، إن لانغ ‏تأكد من أن الحلبي “معزول وأن طالبي اللجوء الآخرين لم يروه. لم يتم إخباري بالسبب وراء ‏ذلك”. ولم يقدم لانغ نفسه أبداً، وعلى الرغم من حذف حضوره من السجل إلا أنه كان ‏حاضراً.وتقول ثالماير :”لا أدري كيف وبموجب أي أساس قانوني يشارك مسؤول الاستخبارات ‏النمساوية الداخلية في المقابلة.لكنه كان هناك”.‏

كذب الحلبي على ثالماير بشأن دخوله النمسا، حيث قال إن صديقاً له في باريس “اشترى لي ‏تذكرة قطار” ووضعه في قطار متجه إلى فيينا دون أن يعلم في أي طريق يسير بالضبط. من ‏الواضح أن القصة كانت هراء. فقد كانت الاستخبارات الداخلية النمساوية قد رتبت المقابلة مع ‏مكتب اللجوء قبل وقت طويل من وصول الحلبي بمفرده بالقطار. ومع ذلك لم تطرح ثالماير ‏المزيد من الأسئلة في هذا الأمر،وتقول: “كان الاهتمام الخاص للاستخبارات الداخلية النمساوية ‏واضحاً”.‏

عند بدء عملية “الحليب الأبيض”، أشار بيرشر في سجلاته إلى أن الحلبي “يجب أن يغادر ‏فرنسا” لكنه “لا يواجه أي خطر”. إلا أن لانغ لفّق خطر التعرض للموت حيث كتب: “الوضع ‏في فرنسا من النوع الذي تتكرر فيه الاشتباكات العنيفة أحياناً بين مؤيدي النظام ومعارضيه، ‏ويؤدي بعض تلك الاشتباكات إلى وقوع إصابات خطيرة ووفيات”،وأضاف أنه بسبب “معرفة ‏الحلبي بأسرار الدولة السورية الكبرى فإنه يجب الافتراض أنه إذا تم القبض على الحلبي من ‏أجهزة المخابرات السورية المختلفة، فستتم تصفيته”. وقدمت الاستخبارات الداخلية النمساوية ‏مذكرات لانغ إلى وكالة اللجوء، التي أمر مديرها، وولفجانجتاوتشر، بالإغلاق على ملف الحلبي ‏‏”بالقفل والمفتاح”.‏

لم يكن لدى الاستخبارات الداخلية النمساوية منازل آمنة أو ميزانيات تشغيلية سوداء، لذلك ‏استأجر الحلبي شقة من والد زوجة بيرشر. ونفذ لانغ خلال الأشهر الستة التالية مهمات صغرى ‏نيابة عن الموساد”، ووجه رسالة إلى بيرتشر قال فيها “عزيزي برنارد! من فضلك تذكر أن ‏تتصل بحميك بخصوص الشقة!” وكاتبه أيضاً “عزيزي برنارد! لطفاً، تذكر الرسالة المتعلقة ‏بمنع التسجيل!”.

وافاه بيرشر بالرد “ربّاه، كم أنت مزعج”‏.

لئن كتب لانغ عبارة “عزيزي برنارد” في أوائل تموز، إلا أن حقيقة أنه كان عليه استخدام اسمه ‏الحقيقي في كل هذه المهام الصغيرة لم تعجبه. وكتب لانغ: “بالتأكيد لن يكون تخفيك وراء اسم ‏مستعار أمراً سيئاً،فما رأيك؟” وبحلول نهاية الشهر، كان لانغ يعرّف عن نفسه في جميع أنحاء ‏المدينة، سواء في ايكيا أو المصرف ومكتب البريد وخدمات التثبيت الإلكترونية، باسم ألكسندر ‏لامبيرغ. ‏

قام الإسرائيليون بتسديد نحو خمسة آلاف يورو شهرياً للانغ لقاء حسابات الحلبي، وكان ‏يجري تمريرها عبر محطة الموساد في فيينا. وقد احتفظ لانغ بسجلات دقيقة، وذكر أحياناً ‏أسماء الضباط الإسرائيليين الذين التقى بهم. وجد الحلبي أن شقة حمي بيرشر صغيرة جداً، لذلك، ‏وبعد بضعة أشهر، بدأ لانغ في البحث عن مكان آخر،فأرسل رسالة في يوليو 2015: “عزيزي ‏برنارد! إذا نجحنا، فإن الإيجار الشهري الذي اتفقنا عليه مع أصدقائنا سيزيد بشكل طفيف ‏بالطبع. ومع ذلك فإن رأيي هو أنه سيتعين عليهم القبول بالحال كما هو”.‏

وفي السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، زود الحلبي لانغ بمعلومات استخبارية تفيد بأن أحد مقاتلي “داعش” ‏المحتملين قد تقدم بطلب لجوء في النمسا. قدم لانغ تقريراً نقلاً عن “مصدر موثوق” وأرسله إلى ‏بيرشر، الذي أرسله إلى وحدة مكافحة الإرهاب.كان الضابط هناك مرتبكاً من المعلومة، فأرسل ‏رداً يقول: “ربما يستطيع المعني بالمصدر التحدث إلينا”. فقد انتشرت نفس المعلومات على ‏نطاق واسع على فايسبوك وفي نشرات الأخبار.‏

وفي الأسبوع التالي، ذهب لانغ وفيليبوفيتس إلى اجتماع في تل أبيب، ولدى عودتهما اصطحب ‏لانغ الحلبي إلى مقابلة اللجوء الثانية.ولأن الحلبي كان قد تقدم بالفعل بطلب للحصول على ‏اللجوء في فرنسا فقد طلب الضابط إذنه للاتصال بالحكومة الفرنسية. وقال الحلبي كما جاء في ‏محضر المقابلة: “أنا خائف على حياتي، وبالتالي فإنني غير موافق”.‏

سأله محاوره في إشارة إلى وجود العديد من السوريين في النمسا: “هل أنت خائف هنا؟”‏

رد الحلبي بأن عدد السوريين في النمسا أقل من عددهم في فرنسا بكثير : “لذا من السهل علي ‏الابتعاد عنهم هنا، علي الابتعاد قبل كل شيء عن العرب.وعلي البقاء بعيداً عن كل هؤلاء ‏الناس”.‏

واقع الحال هو أن الحلبي في كلا البلدين كان على اتصال مع مجموعة من السوريين كانوا ‏يحاولون إقامة مشاريع للمجتمع المدني في الأراضي التي يسيطر المتمردون عليها،لكنهم ‏اشتبهوا في أنه كان يجمع معلومات استخبارية عن أعضائهم. وقال لي أحد أعضاء المجموعة: ‏‏”جميع الضباط والمنشقين الآخرين يعرفون أن عليهم عدم طرح الكثير من الأسئلة من أجل ‏تجنب الشك فيما بيننا. لكن الحلبي كان عكس ذلك،فلطالما كان يطرح الأسئلة:كم عدد الأشخاص ‏الذين سيحضرون الاجتماع؟أين مكان الاجتماع؟ هل يمكنني الحصول على أسماء الجميع ‏وأرقام هواتفهم؟ أضاف العضو أنهم قطعوا عنه تدفق المعلومات وتابع بالقول:”أحد الاحتمالات ‏هو أنه ببساطة لا يستطيع أن يتخلى عن عقلية المخابرات. أما الاحتمال الآخر -الذي بدأنا نشك ‏فيه أكثر فأكثر بمرور الوقت – هو أنه لا يزال على صلة بالنظام”.‏

استضاف الحلبي في شقته بفيينا أعضاء موالين للنظام من الشتات السوري.وبحسب شخص ‏حضر إحدى هذه اللقاءات فقد تفاخر العديد من السوريين الذين يعرفونه بصلاتهم بأجهزة ‏المخابرات الأجنبية وأسلوب الحياة الذي جلبوه معهم.المصدر لهذه المعلومات، وهو منفيّ ‏سوري ذو صلات جيدة، استنتج لوحده وجود علاقة تربط الحلبي بالإسرائيليين، وقال إنه يعتقد ‏أن هذه العلاقات ترجع إلى العقد الماضي ومن المرجح أن تكون ضيقة النطاق، من قبيل الإبلاغ ‏عن شحنات الأسلحة الإيرانية أو أمور ذات صلة بحزب الله.‏

قال الرجل إنه في اللحظة التي غادر فيها الحلبي سوريا عام 2013أصبح: “الأضعف والأقل ‏أهمية في سياق الحرب،فقد شارك معظم الأشخاص المرتبطون بوكالات أجنبية -وفي بعض ‏الحالات فإنهم يواصلون المشاركة – في جرائم أسوأ بكثير”.وأضاف: “لديهم وصول كامل إلى ‏روسيا والغرب والأموال والحماية الدبلوماسية التي يحتاجونها”. عند البحث عن معلومات ‏استخباراتية لا يكون كل شخص مفيد شخصاً جيداً، كما أن معظم الأشخاص الجيدين ليسوا ‏بالمفيدين.‏

في الثاني من ديسمبر 2015 منحت النمسا الحلبي حق اللجوء، وأصدرت له في غضون أيام ‏جواز سفر صالح لمدة خمس سنوات.كما ساعد لانغ الحلبي في التقدم للحصول على مزايا من ‏الدولة النمساوية، وأيدت الاستخبارات الداخلية النمساوية طلبه مشيرة إلى أنه ليس لديها ‏‏”معلومات” تفيد بأنه “متورط في جرائم حرب أو أعمال إجرامية أخرى في سورية”.‏

بعد سبعة أسابيع، نبهت وزارة العدل النمساوية مكتب الاستخبارات الداخلية إلى أن لجنة العدالة ‏والمساءلة الدولية تعرّفت على مجرم حرب سوري رفيع المستوى موجود في النمسا.ولم يكن ‏مسؤولو وزارة العدل قد سمعوا عن الحلبي قط، ولم يكونوا على دراية بأن أحد أعضاء جهاز ‏المخابرات لديهم كان يلبي كل احتياجات الحلبي بناءً على طلب من وكالة أجنبية. فجرائم ‏الحرب في النمسا تندرج ضمن اختصاص التحقيق في وحدة التطرف التابعة للاستخبارات ‏الداخلية النمساوية،لكن لم يكن أ.حد في تلك الوحدة على علم بعملية الحليب الأبيض فأرسلت ‏الاستخبارات الداخلية النمساوية لانغوبيرشر إلى اجتماع في 29 يناير مع مسؤوليلجنة العدالة ‏والمساءلة الدولية بدلاً من ذلك.‏

تحتفظ وزارة العدل بمحاضر اجتماعات مفصلة. وحدث أن أشار ستيفن راب، رئيس مجلس ‏إدارة لجنة العدالة والمساءلة الدولية والمدعي العام الدولي السابق، إلى أن العديد من مرؤوسي ‏الحلبي من فرع المخابرات هم من بين شهود إدارة الاستخبارات النمساوية، وأنهم شهدوا ضد ‏رئيسهم السابق.‏

لم يكتب لانغ إلا جملة واحدة فقط خلال الاجتماع: “نائب الحلبي موجود في السويد وهو شاهد ‏ضد الحلبي”. كان الأمر كما لو أن الشيء الوحيد الذي استوعبه لانغ هو مدى التهديد. فقال ‏لانغوبيرشر لوزارة العدل إنهما سينظران فيما إذا كان الحلبي موجوداً في البلاد.ومع ذلك فقد ‏شرعا سراً في جمع معلومات استخبارية عن طاقم لجنة العدالة والمساءلة الدولية وشهودها ‏وتشويه سمعة المنظمة تحت عنوان “عملية الثور الأحمر”.‏

وقبل أيام من الاجتماع مع اللجنة، أدى سوء اتصال بين الاستخبارات الداخلية النمساوية ووزارة ‏العدل إلى اعتقاد لانغوبيرتشر بأن راب وانجلز، رئيس عمليات لجنة العدالة والمساءلة الدولية، ‏كانا جزءاً من وفد أمريكي رسمي.وعندما أدركا أخيراً أن اللجنة عبارة عن منظمة غير حكومية ‏أصابهما الذهول من كفاءة تحقيقاتها، واعتقدا أن قدرة المجموعة على تتبع الحلبي إلى فيينا ‏تشير إلى وجود ما يربطها بوكالة استخبارات، حيث ينتمي معظم موظفي لجنة العدالة ‏والمساءلة الدولية إلى أوروبا والشرق الأوسط.ولكن نظراً لأن الشخصيات المعروفة التي قابلاها ‏كانوا أمريكيين، فقد استنتج بيرشرولانغ أن قضية اللجنة ضد الحلبي تعكس تمزق العلاقات بين ‏الموساد ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. وقد كان راب متشككاً على نحوٍ خاص، وذلك ‏لأن كان قد عمل سابقاً في الحكومة.‏

بدأ لانغ في البحث عن خلفية راب، وأرسل النتائج التي توصل إليها بالبريد الإلكتروني إلى ‏مارتن فايس، رئيس العمليات ورئيس بيرشر.‏

الموضوع: معلومات حول ستيفن راب

إلى القيادة الموقرة، يرجى أخذ العلمأنك إذا كتبت “ستيفن راب” في غوغل. . .‏

اكتشف لانغ نفس معلومات السيرة الذاتية الأساسية التي كان سيعلمها هو وبيرشر لو أنهما ألقيا ‏السمع أثناء الاجتماع، أو لو أنهما قرأا محضر الاجتماع الذي أرسلته إليهما وزارة العدل.‏

الموضوع:معلومات عن عملية الثور الأحمر.‏

عزيزي برنارد!‏

أرسل بيرتشر إلى لانغ مقالة من صحيفة بفيينا، لخصها لانغ بقوله: اعتُقل لاجئ سوري يبلغ ‏من العمر 31 سنة اسمه محمد عبد الله في السويد، وذلك للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب في ‏مكان ما في سورية في وقت ما خلال السنوات القليلة الماضية. وقد توصلت السلطات السويدية ‏إلى عبد الله من خلال المقالات والصور على شبكة الإنترنت. يبدو ذلك مثيراً للريبة مثل أسلوب ‏عمل لجنة العدالة والمساءلة الدولية”. وقال لانغ: “إن افترضنا أن هناك بضع عشرة محاكمات ‏جرائم الحرب في السويد، فلا بد أن عبد الله هو النائب المزعوم”.(لكن عبد الله ليس علىعلاقة ‏واضحة بالحلبي).‏

وفي 15 فبراير 2016 التقى ممثلو الاستخبارات الداخلية النمساوية والموساد لمناقشة موضوع ‏لجنة العدالة والمساءلة الدولية وما توصلت إليه من نتائج. ووفقاً لمذكرة بسرية صاغها فايس، ‏أشار فريق الموساد إلى أن اللجنة عبارة عن: “منظمة خاصة ليس لديها تفويض حكومي أو ‏دولي”. وبعبارة أخرى، لا داعي للقلق منها لأنها لا تستطيع محاكمة أي شخص. ومع أن ‏المحاكم في أوروبا والولايات المتحدة بدأت النظر في قضايا اعتماداً على أدلة جنة العدالة ‏والمساءلة الدولية، إلا أن هذا لا يعني أن على النمسا فعل الشيء نفسه.‏

وفي منتصف أبريل، أصدر بيرشر تعليمات إلى لانغ بالعثور على عنوان المقر الرئيسي للجنة. ‏فمراعاة لأسباب أمنية، كانت المنظمة تحاول الحفاظ على خصوصية موقعها، وتشير الوثائق ‏التي بحوزته إلى أن النظام السوري يحاول تعقب محققيها. وخلص لانغ إلى نتيجة مفادها أن ‏لجنة العدالة والمساءلة الدولية تشارك مكتبها مع معهد لاهاي للعدالة العالمية في هولندا، حيث ‏حصل راب على زمالة غير مقيمة.‏

وبعد بضعة أيام، توجه بيرشر وضابطة أخرى في الاستخبارات الداخلية النمساوية، هي مونيكا ‏جاستشل، إلى لاهاي.وكانت المهمة الرسمية التي أسندت إليهما هي حضور مؤتمر الأسلحة ‏النارية،لكن بيرشر أرسل جاستشل للتحقق من معهد لاهاي.وذكرت جاستشل أن “الموظفين ‏كانوا ظاهرين أمام شاشاتهم،وقد تم إحضار الطعام إلى المبنى وقت الغداء.من الواضح أنه تم ‏طلب الطعام.التقطت جاستشل ثماني صور على الأقل بزاوية عريضة تُظهر الشارع والرصيف ‏والمدخل وواجهة المبنى وقدمتها إلى بيرشر، الذي كان قد أرسل لها رسالة عبر البريد ‏الإلكتروني يطلب فيها “صوراً سياحية من لاهاي”.‏

لكن لانغ قدّم العنوان الخطأ، وبالتالي تجسست جاستشل على مكتب عشوائي فيه أناس ينتظرون ‏الغداء. وليس لدى لجنة العدالة والمساءلة الدولية أي ارتباط بمعهد لاهاي، بل إن مقرها ليس في ‏هولندا أصلاً.‏

وافقت وزارة العدل النمساوية على أن ملف لجنة العدالة والمساءلة الدولية يمثل أساساً “كافياً” ‏للتحقيق طالما أن الاستخبارات الداخلية النمساوية أكدت أن خالد الحلبي، المقيم في فيينا، هو ‏الرجل المذكور في الملف. (وبعد ثلاثة أسابيع من عدم ورود أي نبأ جديد اتصل القاضي الذي ‏حضر الاجتماع مع اللجنة بلانغ، الذي أبلغه أن نتائج تحقيقاته أظهرت أن الحلبي “كان، على ما ‏يبدو، يقيم بالفعل في فيينا”).لكن بعد أن أرسلت لجنة العدالة والمساءلة الدولية المزيد من الأدلة ‏والوثائق، قال إنجلز “لم نسمع منهم شيئاً”. وخلال السنوات الخمس التالية، تابعت اللجنة ‏التواصل مع النمساويين بخصوص الموضوع خمس عشرة مرة على الأقل.وفتح المدعي العام ‏في فيينا، ويدعى إدغار لوشين، تحقيقاً رسمياً في الأمر، لكنه أظهر القليل من الاهتمام ‏به.وحسبما ذكرت اللجنة، رفض لوشين في البداية الأدلة باعتبارها غير كافية،وأوضح لاحقاً أن ‏نوعية الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب ليست ذات أهمية،وأنه ببساطة لا يستطيع المضي قدماً.‏

النمسا بلد عضو في المحكمة الجنائية الدولية منذ أكثر من عشرين عاماً،لكن لم يحدث حتى عام ‏‏2015 أن قام البرلمان النمساوي بتحديث قائمة الجرائم التي يغطيها قانون الولاية القضائية ‏العالمية – وهو تأكيد على أن واجب مقاضاة بعض الجرائم الشنيعة يتجاوز جميع الحدود – ‏بطريقة تنطبق بشكل مؤكد على الحلبي.ولهذا السبب قرر لوشين أن النمسا ليس لديها سلطة ‏لمحاكمة الحلبي بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، مهما كان ما حدث تحت ‏إمرته قبل عام 2015.‏

قال لي وايلي، مؤسس لجنة العدالة والمساءلة الدولية: “أعتقد أن هذا هو السبب في أن الموقف ‏النمساوي كان على هذه الشاكلة، بينما تغلبت دول أوروبية أخرى على عقبات قانونية مماثلة”. ‏وأضاف “من الممكن أن تكون وزارة العدل، كجزء من التقليد النمساوي الأوسع، غير قادرة ‏على القيام بعبء قضية جرائم حرب”.‏

في الواقعيضمن موقف لوشين أنه لن يكون هناك تحقيق ذو مغزى، وهو نفس ما وعدت ‏بهالاستخبارات الداخلية النمساوية. وفي ديسمبر 2016، سأل شريك لانغ، مارتن فيليبوفيتز، ‏لوشين عن حالة قضيته.ولكن عندما استخدم فيليبوفيتز عبارة “مجرم حرب” في إشارة إلى ‏الحلبي أوقفه لوشينقائلاً إن هذا المصطلح “لا ينطبق من وجهة نظر قانونية”،وأضاف أنه قد ‏يقابل الحلبي، ولكن فقط ليسأل عما إذا كان قد قام شخصياً بتعذيب شخص ما وليس بوصف ذلك ‏جريمة حرب دولية، بل من باب القانون المحلي حول الاعتداء العنيف.وقال لوشين إنه بخلاف ‏ذلك: “لا توجد خطوات تحقيق ضرورية في النمسا، ولن يتم إصدار أمر تحقيق فعلي إلى ‏الاستخبارات الداخلية النمساوية”.‏

مرت سنة، ثم أرسلت وكالة اللجوء الفرنسية خطاب رفض إلى عنوان الحلبي القديم في باريس. ‏وجاء في الخطاب: “في الحقيقة فإن [الحلبي] لم ينشق إلا بعد عامين من بداية الصراع السوري، ‏وذلك فقط عندما تبين أن رجاله غير قادرين على مقاومة تقدم المتمردين في الرقة، الأمر الذي ‏يلقي بظلال من الشك على دوافعه المفترضة للفرار”. وأضاف الخطاب أن وكالة اللجوء لديها ‏‏”أسباب جدية” للاعتقاد بأنه بسبب “المسؤوليات المتزايدة” للحلبي داخل النظام فإنه “متورط ‏بشكل مباشر في القمع وانتهاكات حقوق الإنسان”. وفي أبريل 2018، أرسلت الوكالة ملف ‏الحلبي إلى النيابة العامة الفرنسية، التي بدورها طلبت أيضاً وثائق من لجنة العدالة والمساءلة ‏الدولية.وبعد أن تبين أن الحلبي لم يعد موجوداً على الأراضي الفرنسية، أصدر المدعون ‏العامون طلباً إلى جميع أجهزة الشرطة الأوروبية للمساعدة في تعقبه.فأثار الإنذار أزمة لدى ‏الاستخبارات الداخلية النمساوية، إذ كانت تلك هي المرة الأولى التي تسمع فيها وحدة التطرف ‏التي تتولى التحقيق في جرائم الحرب باسم الحلبي.‏

وفي أواخر يوليو، أُجبر لانغ على إطلاع سيبيل غيسلر، رئيسة وحدة التطرف، على كل ما ‏حدث في السنوات السابقة.فأخبرت غيسلر لوشين أن الحلبي لا يزال يعيش في شقة بفيينا ‏استأجرها لانغ له،كما سلّمته أيضاً ملف لجنة العدالة والمساءلة الدولية الذي قدمه الفرنسيون للتو ‏إلى مكتبها. وقد تصرف لوشين كما لو هذه هي المرة الأولى التي يرى الملف فيها.‏

في ذلك الأسبوع، كان هناك مراسلات محمومة الوتيرة بين الاستخبارات الداخلية النمساوية ‏والموساد. وكان لانغ مستميتاً لإخراج الحلبي من الشقة.وفي الأول من أغسطس، اتصل ضابط ‏الارتباط في الموساد بلانغ ليودعه، ووفقاً لملاحظات لانغ فقد غادر الضابط النمسا في اليوم ‏التالي.وأنهت وكالة الاستخبارات الداخلية النمساوية عملية الحليب الأبيض رسمياً بعد ‏شهرين.وطلب الموساد خلال مناقشة القضية النهائية مع الاستخبارات الداخلية النمساوية أن ‏يبقى الحلبي في النمسا.‏

وبعد سبعة أسابيع، توجه ضباط الشرطة النمساوية في 27 نوفمبرإلى شقة الحلبي وفتحوها ‏بمفتاح احتياطي، فوجودا ملابس متناثرة وطعاماً فاسداً في الثلاجة. وبحسب تقرير الاستخبارات ‏الداخلية النمساوية، فإنه: “لا يمكن تحديد مكان الحلبي الحالي، والتحقيقات مستمرة”.‏

لا يزال أوليفر لانغ يعمل في الاستخبارات الداخلية النمساوية،ولكن رئيسه برنارد بيرشر فُصل ‏بعد فضيحة أخرى. كما ألقي القبض مؤخرًا على رئيس بيرشر، مارتن فايس، لبيعه معلومات ‏سرية للدولة الروسية.‏

‏ قبل ثلاث سنوات، عندما قام لانغبإطلاعغيسلر على عملية الحليب الأبيض، سألته عما كسبته ‏النمسا منها.وقالت لي غيسلر لاحقاً: “أجاب لانغ بأننا قد نحصل على معلومات عن الهياكل ‏الداخلية لجهاز المخابرات السوري. لكنني اعتبرت أن أمر لا فائدة منه”.‏

‏ لم يتخل صيادو النازيين عن السعي وراء الويسبرونر مطلقاً.ولكن بحلول عام 2014، أيعندما ‏كان من المفترض أن يبلغ برونر من العمر مائة عام، لم تكن هناك رؤية مؤكدة حوله منذ أكثر ‏من عشر سنوات، فأبلغ مسؤول مخابرات ألماني مجموعة من المحققين أنه لا بد أن برونر قد ‏مات.وقال أحدهم لصحيفة التايمز “لم نتمكن أبداً من تأكيد ذلك جنائياً،ومع ذلك فقد حذفت اسمه ‏من القائمة”.‏

وبعد ثلاث سنوات، قام الصحفيان الفرنسيان، هادي عويج وماثيو بالاين، بتعقب حراس برونر ‏السوريين في الأردن. ويبدو أنه في الفترة التي اقتربت فيها وفاة حافظ الأسد، تضمنت ‏استعداداته لخلافة بشار إخفاء النازي القديم في قبو مليء بالآفات. ويتذكر أحد الحراس أن ‏برونر كان “متعبًا جداً ومريضاً جداً. لقد عانى وبكى كثيراً وسمعه الجميع”.وأضاف الحارس ‏أن برونر لم يكن قادراً حتى على الاستحمام بنفسه”لقد وُضع في مكان لا يليق حتى ‏بالحيوانات.وبعد فترة وجيزة من تولي بشار السلطة، اُغلق عليه الباب، ولم يره برونر مفتوحاً ‏مرة أخرى.لقد مات برونر مليون مرة”.‏

تم اختيار حراس برونر من الفرع 300 للمخابرات السورية، وتقع الزنزانة التي مات فيها عام ‏‏2001 تحت مقر الفرع الرئيسي. وربما كان الحلبي موجوداً في المبنى خلال الأسابيع الأخيرة ‏من حياة برونر. وقد صرفت النمسا الآن الاهتمام عن قضية الحلبي مثلما فعلت سورية مع ‏قضية برونر. وبعد عام من مغادرة الحلبي السريعة لشقته [التي أمنتها له] الاستخبارات الداخلية ‏النمساوية، التقى راب بكريستيان بيلناسيك، ثاني أعلى مسؤول في وزارة العدل في النمسا.ووفقاً ‏لملاحظات راب فقد قال بيلناسيك إنه إذا أرادت الاستخبارات الداخلية النمساوية حقاً اعتقال ‏الحلبي فربما يجب على راب إخبار الوزارة بمكان وجوده. وقد عاد راب في الخريف الماضي ‏إلى فيينا للحصول على موعد مع وزيرة العدل، لكنها لم تحضر.‏

‏ كان من بين أرقام هواتف الحلبي الأخيرة رقمان يحملان رمز النداء الدولي النمساوي، ورقم ‏ثالث هنغاري. وبقيت صورة ملف الحلبي الشخصية على واتساب حتى الخريف الماضي وهو ‏يرتدي نظارات شمسية على جسر سيشيني في بودابست. وهناك مشاهدات غير مؤكدة له في ‏سويسرا، وتكهنات بأنه هرب من فيينا على متن عبّارة على نهر الدانوب متجهاً إلى براتيسلافا ‏في سلوفاكيا.لكن المعلومات الأكثر موثوقية التي أتت من السوريين الذين يعرفونه أشارت إلى ‏أنه ما يزال في النمسا.‏

وأحد هؤلاء السوريين هو مصطفى الشيخ، وهو عميد منشق ورئيس المجلس الثوري العسكري ‏الأعلى للجيش السوري الحر الذي عين نفسه في هذا المنصب لجماعة كان قد أسسها، ما أثار ‏ارتباك فصائل الجيش السوري الحر. وفي مكالمة هاتفيةأجراها من السويد قبل مدة قريبة، ‏وصف الحلبي بأنه “أفضل صديق له”.وشدد الشيخعلى أن “الحلبي من أفضل الشخصيات في ‏الثورة السورية”،كما قال إن ضلوع الحلبي في جرائم الحرب التعامل مع أجهزة الاستخبارات ‏الأجنبية عبارة عن أكاذيب اختلقتها المخابرات السورية ونشرتها عبر شبكات “الدولة العميقة” ‏في أوروبا كجزء من مؤامرة لتقويض احتمال أن يصبح الحلبي بديلاً محتملاً للأسد. وأضاف ‏الشيخ: “أنا متأكد من أن الفرنسيين والنمساويين هم من يحاولون قص جناحي الحلبي لأن أمثاله ‏يقوضون أجنداتهم في سورية”.‏

لكن الحلبي كان قد أبلغ الموساد عن أنشطة الشيخ.وفي الرابع من يناير 2017، أبلغ أحد عملاء ‏الموساد أوليفر لانغ أن الحلبي سيسافر إلى الخارج لأن أحد أصدقائه تلقى دعوة من وزارة ‏خارجية ‘حدى الدول لمناقشة تسوية سياسية بشأن سورية،وأشار لانغ في مذكرة سرية إلى أن ‏‏”ذلك الصديق يريد من الحليب الأبيض المشاركة في المفاوضات”، مضيفاً أن الموساد ‏سيستخلص المعلومات من الحلبي عند عودته.‏

‏ اعتقد لانغ أن المفاوضات ستعقد “على الأرجح في الأردن”.لكن بدلاً من ذلك، سافر الحلبي بعد ‏خمسة أيام إلى موسكو حيث انضم إلى مصطفى الشيخ في اجتماع مع نائب وزير الخارجية ‏الروسي ميخائيل بوغدانوف. ففي الشهور السابقة، ساعد الروس الجيش السوري والميليشيات ‏الشيعية المرتبطة به على تهجير عشرات الآلاف من المدنيين قسراً من مناطق سيطرة ‏المعارضة في حلب. ووضعت الحكومة الروسية مناقشاتها مع الشيخ والحلبي ضمن إطار “لقاء ‏مع مجموعة من المعارضين السوريين”،مع “التأكيد على ضرورة إنهاء إراقة الدماء”.وقد ظهر ‏الشيخ على التلفزيون الرسمي الروسي وقال إنه يأمل أن تفعل روسيا في بقية سورية ما فعلته ‏في حلب، وهو بيان تسبب بتوجيه اتهامات بالخيانة من شركاء الشيخ السابقين في ‏المعارضة.أما الحلبي فقد بقي في الظل،وتناهت شائعات بأنه قام بثلاث رحلات أخرى إلى ‏موسكو، لكنني لم أجد دليلاً على ذلك. وقد انتهت صلاحية جواز سفره النمساوي في ديسمبر ‏الماضي دون أن يتم تجديده.‏

‏ في أواخر أغسطس، سافرت إلى فيينا وذهبت إلى براتيسلافا، وكنت أعبر الحدود السلوفاكية ‏إلى النمسا بالقطار وقت السحر كل يوم على مدار الأيام الأربعة التالية. وكان بإمكاني رؤية ‏مجموعة من أطباق الأقمار الصناعية على التل في كونيغسفارتي، وهي محطة تنصت قديمة ‏تعود لحقبة الحرب الباردة غايتها التجسس على الشرق، وقد تم تحديثها وتشغيلها الآن من قبل ‏وكالة الأمن القومي. وقد كانت فيينا في القرن الماضي معروفة باسم مدينة الجواسيس، حيث ‏تقع المدينة على أطراف الشرق والغرب وفقاً لمعايير الحرب الباردة. والتزمت النمسا منذ ‏الخمسينيات من القرن الماضي بالحياد على غرار السويسريين.فكانت هذه الظروف عوامل ‏جذب للعديد من المنظمات الدولية. وخلال العقود الأخيرة كانت فيينا موقعاً لعمليات تبادل ‏الجواسيس على أعلى مستوى، بالإضافة إلى مفاوضات سلام واغتيالات لم يتم حلها.والآن، كما ‏أفاد زميلي آدم إنتوس، أصبحت تُعدّ بؤرة “متلازمة هافانا”، أي الهجمات غير المرئية والتي ‏تأتي من أصل غير مؤكد، الموجهة ضد موظفي السفارة الأمريكية.‏

‏ يسمح الإطار القانوني النمساوي عملياً لوكالات الاستخبارات الأجنبية بالتصرف بالطريقة التي ‏تراها مناسبة طالما أنها لا تستهدف الدولة المُضيفة،لكن النمسا لا تتمتع بقدرات كبيرة لفرض ‏عدم استهدافها. وبحسب سيغفريد بير، المؤرخ النمساوي لشؤون التجسس: “لم يكن اكتشافنا لأي ‏جاسوس بين ظهرانينا نتيجة كوننا نُجيد مكافحة التجسس، بل لأننا حصلنا على المعلومة من بلد ‏آخر”.‏

وتابع بير: “إن أكبر مشكلة لدى الاستخبارات الداخلية النمساوية هي نوعية رجالهامع وجود ‏استثناءات قليلة. إذ يعمل فيها أشخاص غير أكفياء وصلوا إلى هناك عن طريق أقسام الشرطة ‏أو الأحزاب السياسية. ولم يتلقَّ معظم الضباط أي تدريب لغوي وليس لديهم خبرة دولية”.‏

‏ وبعد سلسلة من الفضائح، قررت وزارة الداخلية في عام 2018 حلّ المكتب الاتحادي لحماية ‏الدستور ومكافحة الإرهاب الذي تشرف عليه واستبدالها بمنظمة جديدة تدعى مديرية أمن الدولة ‏والاستخبارات. ويقوم الضباط حالياً بالتقدم مرة أخرى لشغل المناصب داخل الهيكل الجديد، ‏والذي سيتم إطلاقه في بداية العام المقبل.ولكن، كما يرى بير، فإنه لا طائل من هذا الجهد: “من ‏أين ستحصل على ستمئة شخص فجأة يمكنهم القيام بعمل استخباراتي؟”‏

كما لمّح مسؤولو الصحافة في وزارة الداخلية إلى أنه قد يكون من غير القانوني بالنسبة لهم ‏التعليق على هذه القصة.وامتنع بيرشر عن التعليق، وكذلك محامو بيرشرولانغ.أما مكتب ‏الجرائم الاقتصادية والفساد بوزارة العدل، والذي يحقق في ملابسات منح الحلبي اللجوء، فقال ‏إنه “ليس بحوزته أي ملفات ضد خالد الحلبي”، مع أن لديّ آلاف الصفحات المسربة من ‏تحقيقات المكتب.‏

وقبل أسبوع من وصولي إلى النمسا، أرسلت طلبًا مفصلاً إلى الموساد لكن لم أحصل على رد ‏منهم.وكذلك كان ذلك حال ثلاثة طلبات مقدمة إلى السفارة الإسرائيلية في فيينا، وطلب واحد ‏قدمته إلى الوحدة 504.وفي أحد الصباحات المشمسة، قصدت السفارة التي تقع في شارع هادئ ‏تصطف على جانبيه الأشجار. فقال لي مسؤول إسرائيلي من خلال مكبر صوت عند البوابة: “لم ‏نرد عليك لأننا لا نريد الرد عليك. انشر ما تريده،لن نقرأه”.‏

ومن هناك يممت ماشياً إلى آخر عنوان معروف للحلبي.وعندما اقتربت، لاحظت أن الإشارة ‏إلى المكان على خرائط غوغل كانت باللغة العربية، حيث كتب فيها “البيت”.جلستُ لعدة دقائق ‏على مقعد بالقرب من المدخل وأنا أستمع من خلال نافذة مفتوحة إلى امرأة تتحدث العربية ‏كانت تطبخ في شقة الحلبي القديمة (أ-1)، ثم قرأت ما كُتب على جرس الباب: “لامبيرغ”، وهو ‏الاسم المستعار لأوليفر لانغ.‏

‏ أجاب صبي في سن المراهقة على قرع الباب، لكنه كان أصغر من أن يكون قتيبة، ابن الحلبي. ‏وعندما سألته ما إن كان الحلبي موجوداً،قال الصبي: “لقد غادر منذ مدة طويلة”.فسألته كيف ‏عرف الاسم، فأجاب بأن صحفيين نمساويين قد أتوا إلى الشقة من قبل.‏

وفي اليوم التالي زرت محامي الحلبي، تيموغيرسدورفر، في مكتبه الكائن بالحي العاشر في ‏فيينا. وقال غيرسدورفر إن الحكومة ألغت وضع اللجوء للحلبي لأنه حصل عليه عن طريق ‏الخداع، وأنه استأنف القراربحجة أن الكشف عن عمل الحلبي لصالح المخابرات الإسرائيلية ‏يشكل تهديداً كبيراً على حياته لدرجة أن النمسا يجب أن تحميه إلى الأبد.وقال غيرسدورفر: “لا ‏يمكن لأي شخص الحصول على حق اللجوء في النمسا إذا قال الحقيقة”.وبحسب غيرسدورفر ‏فإن الحلبي مفلس، ويبدو أن الموساد توقفت عن سداد نفقاته. وقد حاول الحلبي قبل بضعة أشهر ‏النزول في ملجأ مع لاجئين آخرين، لكن الملجأ بحث في خلفيته وطرده.‏

‏ اكتشفت عنواناً جديداً للحلبي يقع في الحي الثاني عشر، وهي منطقة تعد موطناً لكثير من ‏المهاجرين من تركيا والبلقان.وفي وقت لاحق من بعد ظهر ذلك اليوم، سرت في الشوارع ‏بالقرب من الحي الذي يسكن فيه وقت عودة الناس إلى منازلهم من العمل.كان الحي يعج برجال ‏يشبهونه: في أواخر منتصف العمر، لديهم زيادة في الوزن، وطولهم خمسة أقدام ونصف. ولابد ‏أنني رأيت ألف وجه،لكن لم يكن أي منهم وجهه.‏

‏ يقول مكتب لوشين إن تحقيقه في قضية الحلبي “ما زال معلقاً.لكن وفقاً لشخص مطلع على ‏كيفية تفكير لوشين، فإن الرأي العام في وزارة العدل هو أن هذه سوريا، وهي تعيش في ‏حرب، والجميع يُعذّبون”. وقد أعربت حكومات أوروبية أخرى عن انفتاحها على تطبيع ‏العلاقات الدبلوماسية مع الأسد، واتخذت خطوات لترحيل اللاجئين إلى سوريا والدول ‏المجاورة.‏

وإذا كان الحلبي هو أكبر مجرمي حرب سوري يمكن اعتقاله، فذلك فقط لأن الوحوش الأكبر ‏منه محميون، والعقبة أمام محاكمة الأسد ونوابه هي الإرادة السياسية في مجلس الأمن ‏الدولي. وبحسب ما ورد، فقد سافر رئيس الحلبي السابق في دمشق، علي مملوك، إلى إيطاليا ‏على متن طائرة خاصة في عام 2018، مع أن مملوك يُعدّ أحد أسوأ مرتكبي الانتهاكات في ‏الحرب، فقد كان هو من أصدر الأوامر للحلبي لإطلاق النار على أي تجمعات تزيد عن أربعة ‏أشخاص في الرقة. لكن مملوك -الذي فُرضت عليه عقوبات منذ عام 2011 والممنوع من السفر ‏إلى الاتحاد الأوروبي- اجتمع مع مدير المخابرات الإيطالية، وبالتالي فإنه سافر وأقفل عائداً إلى ‏دياره. ‏

‏ بعد عشرين ساعة من البحث عن الحلبي، مشيت إلى المجمع الذي تقع فيه شقته وقرعت ‏الجرس، فردّت شابة نمساوية لم تسمع عن الحلبي قط ولم تكن مهتمة بمن يكون. ثم أخذت ‏أعرض صورة الحلبي في كل متجر ومطعم في دائرة نصف قطرها ثلاثة مبانٍ من العنوان. ‏وقال لي رجل من البلقان بلحية رمادية اللون: “نحن نعرف الكثير من الناس في هذا الحي”، ثم ‏حدّق في الصورة مرة ثانية وهز رأسه قائلاً: “لم أر هذا الرجل من قبل”.‏

‏ وفي طريقي للخروج من الحي الثاني عشر، مشيت عبر الجانب الغربي من المبنى السكني، ‏حيث تطل الشرفات على إحدى الحدائق. وفوق شقة المرأة النمساوية، كان هناك رجل يشبه خالد ‏الحلبي جالساً على شرفته، مستظلاً من أشعة شمس الضُحى. إلا أنني لم أتمكن من التأكد أنه هو، ‏إذ لم يردّ أحد على طرق الباب. وبحسب أحد الجيران كانت الشقة فارغة. فدارت في ذهني كذبة ‏قالها وزير خارجية سوريا قبل ثلاثين عاماً: “إن برونر هذا ليس إلا شبحاً”.‏

المصدر: النهار العربي

الكاتب: بن تاوب عن مجلة نيويوركر

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