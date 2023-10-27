“لأجل الحرية والكرامة ودولة المؤسسات”.. حشود غفيرة يشاركون في مظاهرة السويداء

محافظة السويداء: مع دخول الحراك الشعبي السلمي في شهره الثالث على التوالي، توافد حشود غفيرة من أهالي قرى وبلدات إلى ساحة الكرامة في وسط مدينة السويداء، تحت شعار ” تجمع معلمي السويداء لأجل الحرية والكرامة ودولة المؤسسات، وسط تريد هتافات تنادي بالحقوق المشروعة ومناهضة للرأس النظام السوري.

ويطالب المنتفضون للشهر الثالث على التوالي، تطبيق القرار 2254، وتحقيق انتقال سياسي، وتنحي رأس الأسد وإسقاط نظامه، وبناء جسم وطني لا مركزي يضم النسيج السوري بكافة أطيافه.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس إلى تجمع المتظاهرون اليوم في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، في ظل استمرار الحراك الشعبي لأكثر من شهرين على التوالي، حاملين لافتات تطالب بالحقوق المشروعة”، مع ترديد شعارات “عاشت سوريا ويسقط بشار الأسد”.