لأسباب غير معروفة.. “قسد” تعتقل شاباً من مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، بأن قوات سوريا الديمقراطية، اعتقلت شاب يعمل في صيانة مولدات الطاقة الكهربائية، وذلك أثناء عمله في مدينة البصيرة ضمن الريف الشرقي لمحافظة دير الزور، دون معرفة أسباب ودوافع الاعتقال.

وكان المرصد السوري قد أشار في 9 يناير/كانون الثاني، إلى أن عناصر “قسد” اعتقلوا اخوين من أهالي بلدة الجزرة بريف دير الزور الغربي، وذلك خلال مداهمة البلدة، فجر اليوم، بتهمة استهداف حاجز لقوات “الدفاع الذاتي” قبل عدة أيام في الريف ذاته.