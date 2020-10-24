لأسباب غير معروفة.. مسلحون مجهولون يقتلون مواطناً في قرية “كفرناصح” غربي حلب

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مسلحين مجهولين عمدوا إلى قتل مواطن نازح في قرية كفرناصح الواقعة في الريف الغربي لمحافظة حلب، ضمن مناطق نفوذ هيئة “تحرير الشام” والفصائل، دون معرفة أسباب ودوافع عملية القتل، يأتي ذلك على وقع الفلتان الأمني المتواصل في عموم المحافظات السورية.

وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول من الشهر الجاري، عثر الأهالي على جثة شاب ملقاة في مياه بمحيط قرية النسرية في ناحية جنديرس غرب مدينة عفرين، شمال غرب حلب، وذلك بعد أسبوع من فقدانه.