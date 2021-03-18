لأسباب مجهولة.. أجهزة النظام الأمنية تغلق الطريق الواصل بين منطقتي ببيلا والسيدة زينب جنوب دمشق

محافظة دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن أجهزة النظام الأمنية، عمدت صباح اليوم الخميس إلى إغلاق الطريق الواصل بين منطقتي ببيلا والسيدة زينب جنوب دمشق بالسواتر الترابية، دون معرفة الأسباب حتى اللحظة.

وفي 12 مارس/آذار الجاري، أفادت مصادر موثوقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان، بمعلومات جديدة حول الضربات الإسرائيلية الأخيرة على جنوب العاصمة السورية دمشق في مساء الـ 28 من شهر شباط/فبراير الفائت، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن القصف الإسرائيلي كان هدفه الرئيسي استهداف قيادات ضمن فيلق القدس لا يعلم إذا ما كانوا قيادات على المستوى الإيراني أم ضمن الملف السوري فقط، إلا أن الأشخاص البالغ عددهم 3 عمدوا إلى إفراغ المنزل الذين كانوا يقيمون فيه بمنطقة السيدة زينب جنوب العاصمة قبل ساعات من الاستهداف الإسرائيلي، وسط معلومات بأن أحد الأشخاص الثلاثة يتبع لحزب الله اللبناني، وبالتالي تم إفشال الأهداف الإسرائيلية المرجوة، إذ تعمد قيادات تلك الميليشيات على تبديل أماكن إقامتهم بشكل دوري خوفاً من الاستهدافات بالإضافة لتبديل مواقعهم ومراكز تخزين السلاح والذخائر.