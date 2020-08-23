لأسباب مجهولة.. “أجهزة النظام الأمنية” تعتقل مواطنة من مدينة دوما وتقتادها إلى الفرع “251”

لأسباب مجهولة.. “أجهزة النظام الأمنية” تعتقل مواطنة من مدينة دوما وتقتادها إلى الفرع “251”

محافظة ريف دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أبلغت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن “أجهزة النظام الأمنية” اعتقلت مواطنة بعد مداهمة منزلها الواقع في شارع الكورنيش بمدينة دوما في ريف دمشق، وذلك لأسباب مجهولة حتى اللحظة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، جرى اقتياد المواطنة بعد اعتقالها إلى فرع 251 المعروف بـ“الخطيب” بالعاصمة دمشق.

وكان المرصد السوري قد نشر في 2 يونيو المنصرم، بأن أجهزة النظام الأمنية المتمثلة بـ”المخابرات الجوية” اعتقلت عدداً من أبناء منطقة المرج في الغوطة الشرقية بريف العاصمة دمشق

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن دوريات تابعة للمخابرات الجوية اعتقلت نحو 10 شبان من أبناء بلدة النشابية، لأسباب مجهولة، وذلك أثناء مرور الشبان عبر الحواجز التي نصبت بشكل مؤقت في محيط البلدة

وشهدت المنطقة الممتدة من من مرج السلطان حتى بلدة النشابية انتشاراً مكثفاً لعناصر قوات النظام، خلال الحملة.