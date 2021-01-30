لأسباب مجهولة.. الفصائل المدعومة من أنقرة تعتقل 4 مواطنين من ناحية معبطلي في ريف عفرين شمال غرب حلب

محافظة حلب ـ المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري، بأن الفصائل المدعومة من أنقرة، داهمت عددا من منازل المدنيين في قرية شوربة التابعة لناحية معبطلي، بريف عفرين، واعتقلت 4 مواطنين لأسباب مجهولة.

وأشار المرصد السوري أمس الأول، إلى أن الفصائل الموالية لتركيا أصدرت قرارًا بحظر التجوال، بعد أن فرضت طوقًا أمنيًا على قرية كاخرة التابعة لناحية معبطلي، وشنت حملة مداهمة وتفتيش لمنازل المواطنين، بحجة البحث عن المتسببين في إحراق سيارة مسؤول أمني في القرية، حيث اختطف عناصر الفصائل الموالية لتركيا، اليوم، 27 شابًا بينهم قاصرين، حيث تم تعذيبهم وضربهم بطريقة وحشية، في حين تم الإفراج عن 9 منهم، ولا يزال مصير الـ18 البقية مجهولًا حتى اللحظة.

وكانت مصادر المرصد السوري قد أفادت، بأن مسلحين من الفصائل الموالية لتركيا، عمدوا إلى اختطاف فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة -من الصم والبكم- من منزلها في ناحية جنديرس بريف عفرين شمالي غربي حلب، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الفتاة جرى اختطافها من خلال قيام عدة مسلحين بالتسلل إلى منزل عائلتها ليلاً من فوق سطح المنزل، وتمكنوا من خطف الفتاة لأسباب مجهولة حتى اللحظة.