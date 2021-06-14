لأسباب مجهولة.. الفصائل الموالية لتركيا تعتقل مواطن وامرأة من ريف مدينة تل أبيض ضمن منطقة “نبع السلام”

محافظة الرقة: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الفصائل الموالية لأنقرة، اعتقلت يوم أمس مواطن وامرأة من بلدة حمام التركمان، بريف مدينة تل أبيض شمالي الرقة، ضمن منطقة “نبع السلام” أبيض، دون معرفة أسباب ودوافع الاعتقال حتى اللحظة.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، كان قد أشار يوم أمس ، بأن خلاف مسلح اندلع بين مجموعات عسكرية من “تجمع أحرار الشرقية” من جهة، و”الشرطة العسكرية” من جهة أُخرى استخدم خلالها طرفي الخلاف رشاشات ثقيلة وسط الأحياء السكنية لمدينة رأس العين(سري كانيه) ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري، فإن سبب الخلاف حول تهريب البشر إلى الأراضي التركية، دون ورود معلومات إضافية.