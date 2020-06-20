لأسباب مجهولة.. “المخابرات الجوية” تعتقل مدني في ريف درعا الأوسط

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عناصر من فرع ” المخابرات الجوية”، داهموا منزل أحد المواطنين في بلدة داعل بالقطاع الأوسط من ريف درعا، وعمدوا إلى اعتقال مدني، دون معلومات حتى اللحظة عن أسباب الاعتقال

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أن محافظة درعا تشهد تصاعداً بعمليات الخطف بشكل كبير جداً في الآونة الأخيرة، في ظل الفوضى والفلتان الأمني المتفشي هناك، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان فقدان شابة من أتباع الديانة المسيحية في مدينة ازرع، وفقد الاتصال بالشابة يوم أمس أثناء خروجها المعهد التقني الصناعي بالمدينة، وسط معلومات عن خطفها من قبل مجهولين يذكر أن ازرع يسيطر عليها مليشيات إيرانية إلى جانب الفرقة الخامس واللواء 12 وسرايا العرين 313