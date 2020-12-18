لأسباب مجهولة.. انتحار شاب بطلق ناري في مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها شمالي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري، أن شاب أقدم على الانتحار من خلال قيامه بإطلاق النار على نفسه على طريق البل – صوران في الريف الشمالي لمحافظة حلب، ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية، دون معرفة الأسباب التي دفعته للقيام بالانتحار.

وكان المرصد السوري قد نشر في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أن عملية اغتيال طالت ناشط إعلامي يعمل لصالح إحدى القنوات التركية، وذلك في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

ووفقاً لمصاد المرصد السوري، تعرض الناشط الإعلامي لعملية اغتيال من قِبل مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية، عبر استهدافه بعدة طلقات نارية من أسلحة رشاشة، أثناء قيامه بإعداد تقرير مصور حول “جائحة كورونا” في “المقبرة” الشمالية لمدينة الباب، ضمن مناطق نفوذ القوات التركية وفصائل “درع الفرات” في ريف حلب الشرقي.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن الناشط الإعلامي تعرض لعدة تهديدات بالقتل من قِبل أشخاص متواجدين في قرية ترحين التابعة لريف مدينة الباب، وقدم عدة شكاوى بحقهم للشرطة المدنية الموالية لتركيا في منطقة جرابلس، بريف حلب، قبل أن يتم اغتياله اليوم.