لأسباب مجهولة.. “تحرير الشام” تخلي حواجزها من طريق “حلب – اللاذقية” الدولي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، إخلاء “هيئة تحرير الشام” لكافة حواجزها المتمركزة على الطريق الدولية “حلب – اللاذقية” M4، ابتداءً من أريحا، وصولاً إلى ما بعد محمبل في ريف إدلب الغربي، لأسباب غير معلومة حتى اللحظة.

ورصد المرصد السوري في الـ10 من يونيو، تسيير دورية مشتركة جديدة بين القوات الروسية ونظيرتها التركية على اتستراد اللاذقية – حلب الدولي، حيث انطلقت العربات من منطقة ترنبة شرق إدلب وسارت على اتستراد الـ”M4″ وتوجهت نحو منطقة محمبل غرب إدلب على اتستراد حلب – اللاذقية، وجدير ذكره أن الدورية هذه هي الـ 16 من نوعها.