لأسباب مجهولة.. حاجز لهيئة “تحرير الشام” يعتقل عناصر جهادية في ريف إدلب الشمالي

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن حاجز يتبع لهيئة “تحرير الشام” عمد على اعتقال ثلاثة عناصر جهادية أحدهم ينتمي لكتائب الفتح المنضوية ضمن غرفة عمليات “الفتح المبين”، لأسباب غير معروفة، وذلك على الطريق الواصل بين منطقتي التوامة وترمانين في الريف الشمالي لمحافظة إدلب.

ونشر المرصد السوري في 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أن القوى الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام، اعتقلت قيادياً عسكرياً في جماعة أنصار الإسلام، في مدينة إدلب، فيما أفادت مصادر من هيئة تحرير الشام بأن القيادي العسكري اعتقل لوجود عدة تهم سابقة بحقه لا تتعلق بالانتماء للجماعة، دون الإفصاح عنها.

والجدير بالذكر أن القيادي، تنقل مع أنصار الإسلام أثناء تواجدها مع فصائل جهادية مثل غرف عمليات “وحرض المؤمنين”، و “فاثبتوا” التي فككتها هيئة تحرير الشام في وقت سابق.