لأسباب مجهولة حتى اللحظة.. قوات سوريا الديمقراطية تعتقل 6 أشخاص في السوسة والباغوز شرق دير الزور

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان حملة دهم واعتقالات نفذتها قوات سوريا الديمقراطية في كل من السوسة والباغوز بريف دير الزور الشرقي، حيث جرى اعتقال 4 أشخاص في السوسة بينهم رجل مسن، كما اعتقلت القوة المداهمة للباغوز رجلين اثنين، وجرى اقتياد المعتقلين إلى جهة، فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن أسباب الاعتقال.

ونشر المرصد السوري قبل قليل، أن قوات التحالف الدولي، عمدت إلى تنفيذ عملية إنزال في قرية جديد عكيدات بريف ديرالزور الشرقي بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، حيث جرت محاصر أحد المناطق في القرية برفقة قوات سوريا الديمقراطية، عقب إبلاغ الأهالي عدم الخروج من منازلهم عبر مكبرات الصوت، وتم اعتقال 4 أشخاص من تنظيم “الدولة الإسلامية” يرجح أنهم من الجنسية العراقية.